20 şehrin kültür haritası çıkarılıyor

2021 yılında İstanbul’da başlayan ve bu yıl yedi bölgeyi ve 16 şehri dolaşan Türkiye Kültür Yolu Festivali katılımcı sayısıyla dünyanın en büyük kültür festivali olarak kabul ediliyor. 2028 yılında 35 şehre yayılması planlanan festivalin beş yıllık karnesini çıkardık: Her şehirde 9 gün süren festival bu yıl 114 gün boyu devam edecek. İlk yıl 80 mekanda yapılan etkinliklerin bu yıl 600’e çıkması bekleniyor. Yine bu yıl 40 bin sanatçının ağırlanacağı festivalde etkinlik sayısı 6 binin üzerine çıkıyor.