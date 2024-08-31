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20 şehrin kültür haritası çıkarılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, aralık ayına kadar 20 şehrin kültür haritasını çıkaracak. Haritada, Mardin’deki düğün kültürü, Mardin Kapısı, Kahramanmaraş'ta tarhana ve firik kurutması, Mersin’deki Yörüklerin göçü, Erzincan düğünü, Malatya kayısısı, Artvin’in yatık döneri, Sivas’ın etli ekmeği, köftesi, gölleri gibi birçok unsur yer alacak.

Mehmet Güney
04:00 - 31/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:31 - 31/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Mersin'de yörüklerin göçü
Mersin'de yörüklerin göçü

Kültür ve Turizm Bakanlığı, şehirlerin düğün, şarkı, türkü ve yemek kültürünü araştıracak ‘kültür haritası’ oluşturacak. Aralık ayına kadar kültür haritası çıkarılacak şehirler arasında Kırklareli, Erzincan Kemaliye, Çanakkale, Niğde, Bursa, Sivas, Bingöl, Erzincan, Düzce, Bilecik, Mersin, Tunceli, Muş, Gaziantep, Siirt, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Tunceli ve Mardin de bulunuyor.


KÜLTÜREL UNSURLAR BELİRLENİYOR

Halk kültürü alan araştırması; bir yörede yaşayan halkın geleneksel kültür unsurlarının bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri uygulanarak yapılan çalışma olarak biliniyor. Şehirlerde doğum, çocukluk çağı uygulamaları, sünnet, askere uğurlama, evlenme, ölüm, halk mutfağı, el sanatları ve geleneksel meslekler süsleme sanatları halk müziği, halk oyunları, çocuk oyun ve oyuncakları, halk edebiyatı, geleneksel tiyatro, halk mimarisi, dini bayramlar, mevsimlik bayramlar nevruz, hıdrellez halk takvimi ve meteorolojisi, halk hekimliği, halk baytarlığı, halk hukuku, inanışlar ve inançlar gibi alanlardaki geleneksel bilgi, birikim ve uygulamalarını kapsıyor. İlgili yörenin kültür dokusunun bütün çeşitliliğiyle ortaya konabilmesi adına sosyal-kültürel yapı ile coğrafi şartların farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılan planlama kapsamında derlemeler gerçekleştiriliyor.


YEMEKLER, BAYRAMLAR

Bu illerin örneğin Mardin’deki yerel örf adetler, düğün kültürü, Mardin Kapısı, Kahramanmaraş'ta tarhana ve firik kurutması araştırması yapılacak. Mersin’deki Yörüklerin göçü, Erzincan düğünü, Malatya kayısı, Artvin yatık döner, Sivas’ın etli ekmeği, köftesi, gölleri, Siirt battaniyesi Bilecik ve Bursa’nın Osmanlı tarihi araştırılacak.


DÜNYAYA AÇILACAK

Halk kültürü alan araştırmalarında derlenen ham veriler ses, görüntü, fotoğraf, yazılı belge vb. folklor araştırmacıları tarafından değerlendirilerek “Halk kültürü kümeleme kılavuzuna” göre tasnif edilecek. Halk kültürü bilgi ve belge merkezine kaydı yapılarak demirbaş numarası alınarak kayıt altına alınacak. Bu sayede, geleneksel kültüre ait bilgilerin kuruluş, uzman, araştırmacı ve akademisyenlerin hizmetine sunularak çeşitli platformlarda değerlendirilmesi sağlanacak.


#kültür haritası
#Türkiye
#Anadolu
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