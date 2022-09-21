Hayat 2022 Necip Fazıl Ödüllerini kazananlar açıklandı
KÜLTÜR SANAT

'2022 Necip Fazıl Ödülleri'ni kazananlar açıklandı

Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin 2022 yılı kazananları açıklandı. Kültür sanat dünyasında büyük yankı uyandıran ve bu sene 9'uncusu düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nde 6 ayrı dalda 7 isim ödüle layık görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Necip Fazıl Ödüllerini kazananlar açıklandı
2022 Necip Fazıl Ödülleri açıklandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, edebiyatçı ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından verilen ödüllere, bu yıl 6 dalda, 7 isim layık görüldü.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri, Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adayları belirlemek üzere bir araya geldi.

Kadim Türk kültürünün izlerini şiirinin özüne koyması, neredeyse bütün mesaisini şiire, şiir dergilerine, şiir üzerine araştırma ve inceleme yazılarına ayırdığı için şair Mehmet Can Doğan, Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne değer bulundu.

Yazar Ayşegül Genç, yenilenleri, kaybedenleri, kenarda kalanları derinlikli bir anlatım ve ikna edici bir dille anlattığı eserleriyle Türk edebiyatına özgün katkılar sunması nedeniyle "Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü"nün sahibi oldu.

Yazar Mustafa Özel de roman ve iktisat, roman ve siyaset eksenli eserleriyle Türk düşünce ve edebiyat hayatında önemli bir tema ve beslenme alanı oluşturduğu için "Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü"nü layık görüldü.

"Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü"nün sahibi ise Azerbaycan edebiyatı ve kültürünün önemli isimlerinden, yazar ve siyasetçi Elçin İlyasoğlu Efendiyev oldu.

Açıklamada, Efendiyev'in yayımladığı hikaye ve romanlarla Azerbaycan'ın mücadelesinde önemli roller üstlendiği, toplumun yaşadıklarına ayna tuttuğu belirtilerek, "Efendiyev, edebi ve kültürel çalışmalarıyla iki ülke halkının yakınlaşmasına yaptığı katkılarla Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü’ne layık görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Resim sanatına uzun zamandır emek veren, geleneksel düşünce ve sanat birikimini modern sanatın imkanlarıyla dile getiren, yetiştirdiği öğrenciler yoluyla resim sanatının sevilmesinde ve gelişmesine katkılarda bulunan ressam İlhami Atalay ise "Necip Fazıl Saygı Ödülü"nü aldı.

Yazar Elif Genç ve Can Acer, "Necip Fazıl İlk Eserler Ödülleri"nin kazandı.

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