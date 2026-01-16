2026'da 6 yeni şehir hastanesi sağlık sistemine dahil olacak

Rize, Bursa, Sakarya, Şanlıurfa, Ordu ve Trabzon şehir hastanelerinin 2026'da hizmete açılması öngörülüyor.
2026 Yılı Yatırım Programı'ndan derlenen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığının devam eden projelerine toplam 173 milyar 459 milyon 300 bin lira ödenek tahsis edildi.
Sağlık Bakanlığı, söz konusu yatırımlarla sağlık hizmetlerini daha erişilebilir ve daha nitelikli hale getirerek vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.
İnşaatı süren hastaneler ve ağız diş sağlığı merkezleri tamamlandığında, sağlık sistemine 13 bin 527 yatak, 718 ünit ve 3 milyon 679 bin 402 metrekare alan daha kazandırılmış olacak.
Bu projelerle birlikte toplam 69 tesisin tamamlanması hedefleniyor.
Türkiye'nin dört bir yanına sağlık yatırımları
Bu kapsamda, 2026'da tamamlanarak hizmete açılması planlanan tesisler arasında 50 yataklı Tekirdağ Ergene Devlet Hastanesi, 50 yataklı Balıkesir Kepsut Devlet Hastanesi ve 25 yataklı Bitlis Mutki Devlet Hastanesi de bulunuyor.
Deprem bölgelerinde güçlü sağlık altyapısı
Deprem bölgelerinde sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor. Halen bu bölgelerde 26 tesisin yapımı devam ederken, bunlardan 13'ünün 2026 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.
Yatırımlarla birlikte, sağlık hizmetlerinin ülke genelinde daha yaygın, hızlı ve etkin hale getirilmesi hedefleniyor.