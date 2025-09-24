250 yazardan Gazze bildirisi

İsrail’in Gazze’de işlediği soykırıma tepki gösteren 250 yazar ve edebiyatçı, ortak bir açıklama yayımladı. Aralarında Orhan Pamuk, Ahmet Ümit, Ayfer Tunç gibi isimlerin olduğu yazarlar, İsrail’e “Artık yeter!” dedi. Meslektaşlarını ve kültür sanat camiasını da seferberliğe çağıran yazarlar, “Bu yıkım durmalı, dünyanın her yerinde, herkes, hayata ve barışa sahip çıkmalı” ifadelerini kullandı.





KATLİAM İKİ YILDIR SÜRÜYOR

Filistinli şair ve yazar Mahmud Derviş’in şiirinden “Nereye gitmeliyiz bu son sınırdan sonra/Göklerin sonuncusundan sonra nereye uçar kuşlar/Son rüzgardan sonra nerede uykuya dalar bitkiler?” alıntısıyla başlayan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Artık yeter! Bu yıkım durmalı! Gazze’yi ne uluslararası anlaşmalar ne bu anlaşmaları imzalamış devletler ne demeçler kurtarabildi. Yıkımı, İsrail’in işgalci, soykırımcı saldırganlığı, küresel güç ve çıkar peşinde olanlar yarattı ve destekledi. Savaş tüccarları kârlarını artırdı, ticaretten para kazananlar sustu. Katliam iki yıldır aralıksız sürüyor. Gazze’den geriye kalan bir şehir mi bilmiyoruz ama her taş, her fısıltı, her duman biziz, insanlık adına ne varsa o. Artık yeter! Bu yıkım durmalı, dünyanın her yerinde, herkes, hayata ve barışa sahip çıkmalı."

Ahmet Ümit Orhan Pamuk

Açıklamada imzası bulunan isimler arasında Ahmet Ümit, Orhan Pamuk, Ayfer Tunç, Buket Uzuner, Erendiz Atasü, Haydar Ergülen, Latife Tekin, Murat Gülsoy, Oya Baydar, Bülent Ayyıldız, Mine Soysal, Başak Sayan, Nermin Yıldırım, Zeynep Göğüş, Ayşegül Devecioğlu ve Yekta Kopan gibi isimler var.





ÖMER KOÇ DA GAZZE’Yİ ANDI

Dünkü manşetimizde son günlerde Türkiye’deki sanatçıların Filistin için sergilediği duruştan bahsetmiştik. 2 yıldır İsrail’in Gazze’deki katliamını, ülkemizdeki kültür sanat camiası çeşitli nedenlerle görmezden gelmişti. Son zamanlarda bu durum aşıldı ve hiç sesini çıkarmayan ünlüler konuşmaya başladı. Mesela geçtiğimiz günlerde İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Koç Holding desteğiyle düzenlenen 18. İstanbul Bienali’nin açılışında, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç Gazze’yle ilgili konuştu. Bienalle ilgili bilgi veren Koç, “Kalbim Gazze’nin uzun zamandır acı çeken halkıyla. Dualarım ve düşüncelerim onlarla. Hâlâ bazı insanların bu korkunç soykırımı destekleyip, haklı görmeyi sürdürmesine inanamıyorum. Fakat gerçekler ve adalet sonunda galip gelecek” açıklamasını yaptı.





FİLİSTİN’İN YANINDA DURMAYAN UTANÇLA ANILACAK

Dünyadaki ünlüler daha cesur davranarak ilk günden itibaren desteklerini her ortamda dile getirdi. Türkiye’de ise belli isimler dışında geç gelen bir duyarlılık var. Gazze yok olmaya az kaldı. Ancak tarih, bugünlerde Filistin’in yanında durmayanı utançla anacak. Bu utancın içinde olmamak için, yeni isimlerin de Gazze’yi destekleyen ve İsrail’i lanetleyen mesajlarını yakın zamanda görmeyi umarız.



