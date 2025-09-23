Sanatçılarımızdan Özgür Filistin duruşu

7 Ekim 2023’ten beri süren İsrail’in Gazze soykırımı, dünyanın her yerinden insanları harekete geçirdi. Dünyaca ünlü sanatçılar da bu soykırıma duyarsız kalmadı. Kimi ilk günden itibaren, kimi de son zamanlarda Filistin’e yönelik desteğini belirtti. Ülkemizdeki sanatçılar ise birkaç isim dışında uzun süre sessizliğini korudu. Son günlerde dünyadaki ünlülerin yaptığı eylemler, Türkiye’deki sanatçıları da harekete geçirdi. İlk günden beri destek veren sanatçıların yanına, gün geçtikçe yeni isimler eklendi. Ülke çapındaki büyük festival ve sergilerde de Gazze vurgusu öne çıkmaya başladı.

Ülkemizdeki sanatçıların sessizliği ilk Rafah katliamında bozulmuştu. İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenledi. 26 Mayıs 2024’te çadırlarında diri diri çocukların yakıldığı katliama bizim ünlülerimiz de ses çıkardı. Aralarında Mert Yazıcıoğlu, Hazal Kaya, Göksel, Fahriye Evcen, Derya Uluğ, Çağlar Ertuğrul, Çağtay Ulusoy, Erkan Avcı, Bergüzar Korel, Aras Bulut İğnemli, Afra Saraçoğlu, Haluk Levent ve Cem Adrian gibi isimlerin olduğu sanatçılar, Gazze’deki katliamı kınadı. Gazze soykırımı başladığından itibaren ilk kez bu kadar sanatçı katliama karşı ses çıkarmıştı.





GEÇ GELSE DE KIYMETLİ

Son günlerde ise belli bir saldırıya değil de genel olarak Filistin’den yana bir duruş sergileyen sanatçılar gündeme gelmeye başladı. Bunlardan biri Uzak Şehir dizisinin ünlü oyuncusu Gonca Cilasun. Uçaktan tandem atlayışı yaptıktan sonra kefiye açan Cilasun, Filistin’e özgürlük çağrısı yaptı.

Büşra Develi

Filistin hassasiyeti gösteren bir başka oyuncu da Büşra Develi oldu. Develi, sosyal medya biyografisine ‘Özgür Filistin’ yazısı ile Filistin bayrağı ekleyerek hem duyarlılığını hem de tavrını ortaya koydu. Ünlü oyuncu Alp Navruz 40’tan fazla ünlü oyuncunun Londra’da düzenlenen yardım konseri öncesinde Gazze’de ateşkes çağrısında bulundukları videoyu yayınladı.

Cem Adrian

Ünlü şarkıcı Cem Adrian ise sosyal medyasından, “İlk kez bir şey hakkında bu kadar ümitsizim” diyerek 2025 yılında dünyanın ortasında bir soykırımın aleni ve açık olarak yaşandığını anlatan bir yazı yayınladı.





KAYNARCA’DAN GAZZE SORUSU

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Gazze sorusu dikkat çekti. Ekim 2023’ten beri Gazze’de İsrail tarafından her gün katledilen çocuk sayısı kaç olduğu sorusunun cevabı resmi verilere dayanarak 28 çıktı. Bu rakamın sadece resmi sayılar olduğuna, gerçek rakamların çok daha yüksek olduğuna dikkat çeken Oktay Kaynarca, Gazze’de yaşanan vahşete dikkat çeken uzun bir konuşma yaptı ve doğru cevabın alkışlanmasını istemedi.

Fazıl Say

Geçtiğimiz günlerde bir isyan da Besteci ve Piyanist Fazıl Say’dan geldi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, Batılı meslektaşlarına sessizliklerini bozma çağrısı yapan Say, Batı’daki başlıca klasik müzik kurumlarının “İsrail yanlısı” tutumunu eleştirdi.









FESTİVAL DE BİENAL DE GAZZE DEDİ

7 Ekim sonrası festivallerde Gazze vurgusunu öne çıkartmak hiç kolay olmadı. Önce dünyanın büyük festivallerinde ünlü sanatçılar Filistin sembolleriyle kırmızı halıda yürüdü. Sonra Filistin filmleri festivallerin vazgeçilmezi oldu. Türkiye’de de irili ufaklı birçok festival Filistin filmlerine özel bir yer ayırırken, büyük festivaller bir süre sessiz kaldı. Bu yıl Adana Altın Koza Film Festivali’nde, Filistin’de yaşananlara dikkat çekmek için “Gazze, Şimdi!” başlıklı seçki yer alacak. 18. İstanbul Bienali kapsamında ise küratörlüğünü House of Taswir’in yaptığı Gazze Bienali İstanbul Pavyonu, Depo’da ziyarete açıldı.



