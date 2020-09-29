Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat 28 Eylül reyting sonuçları En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış Büyük Selçuklu yer aldı mı?
TELEVİZYON

28 Eylül reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?

Dün akşam ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için kıyasıya mücadele verdi. 28 Eylül akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Çukur, Gençliğim Eyvah, Sefirin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma kıyasıya mücadele verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Eylül 2020 akşamında reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Reyting sonuçları merak ediliyor.
Reyting sonuçları merak ediliyor.

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Diziler ve yarışma programlarının yanı sıra aksiyon dolu filmler de total, ab ve abc1 sıralamada yer buluyor. Buna göre; 28 Eylül 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef Türkiye, Çukur, Gençliğim Eyvah, Sefirin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

28 Eylül akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Çukur, Gençliğim Eyvah, Sefirin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma kıyasıya mücadele verdi.

28 Eylül tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

28 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Eylül 2020 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında burada sizlerle paylaşacağız.

21 Eylül reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar
HAYAT
21 Eylül reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

14 Eylül reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar
HAYAT
14 Eylül reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar
Abone Ol Google News
35 bin TLden başlıyor

35 bin TL'den başlıyor

​TOKİ yüzlerce konut ve işyerini satışa çıkardı.
Koronavirüsteüç yeni bulgu daha!

Koronavirüste
üç yeni bulgu daha!

Bilim Kurulu üyesi artık ilişkilendirildiğini açıkladı..
Türkiye Azerbaycana cihatçı gönderiyor diyen CHPli Çeviköz çark etti: Sözlerim çarpıtıldı

​Usta oyuncu Zihni Göktay'dan çarpıcı açıklamalar.

Geri çekilmek<br>zorunda kaldılar

Geri çekilmek
zorunda kaldılar

​Azerbaycan ordusu bomba yağdırarak ilerliyor.

'Domates atma' kavgası

'Domates atma' kavgası

​Diyarbakır'da çıkan kavgada biri ağır altı kişi yaralandı.

Çok sayıda adrese<br>uyuşturucu baskını

Çok sayıda adrese
uyuşturucu baskını

Narkotik ekipleri aynı anda harekete geçti.
Tek tek<br>durdurdular

Tek tek
durdurdular

​43 ilin geçiş noktasında 'HES Kodu' denetimi.
Kaçıyorlar!

Kaçıyorlar!

​Azerbaycan ordusu işgal bitene kadar durmayacak.
Bu işe artık<br>bir son vereceğiz

Bu işe artık
bir son vereceğiz

Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terketmeli.
Türkiye'yi<br>dışlamak hata

Türkiye'yi
dışlamak hata

​İsrailli uzmandan Doğu Akdeniz itirafı.
Aselsan’a özel hat

Aselsan’a özel hat

​8 bin çalışana güvenli iletişim sağlayacak.
Meteoroloji uyardı: Dört ilde sağanak yağış bekleniyor
Gündem

Meteoroloji uyardı: Dört ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dört il için sağanak yağış uyarısı geldi. 29 Eylül hava durumu raporunu yayınlayan meteoroloji, vatandaşları ani sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. İşte uyarıda bulunulan Eskişehir, Kütahya, Çankırı ve Ankara'da hava durumu..
Ermenistan'ın ikmal yolları kesildi: Azerbaycan masaya oturmadan hızlı ilerleme kaydetmeli
Dünya

Ermenistan'ın ikmal yolları kesildi: Azerbaycan masaya oturmadan hızlı ilerleme kaydetmeli

Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği provokasyonlara Azerbaycan ordusunun yanıtı sert oldu. SİHA'ların desteğiyle hızlı şekilde ilerleyen Azerbaycan ordusu, stratejik tepe ve köyleri işgalden kurtardı. Son harekatla birlikte Ermenistan'ın ikmal yollarının kesildiğini belirten Emekli Albay ve Güvenlik Uzmanı Ünal Atabay, "Ermenistan, Dağlık Karabağ'da sıkışmış durumda. Azerbaycan ordusunun masaya oturmadan çok hızlı mesafe alması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
28 Eylül reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?
Hayat

28 Eylül reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?

Dün akşam ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için kıyasıya mücadele verdi. 28 Eylül akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Çukur, Gençliğim Eyvah, Sefirin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma kıyasıya mücadele verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Eylül 2020 akşamında reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.