28 Eylül reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Diziler ve yarışma programlarının yanı sıra aksiyon dolu filmler de total, ab ve abc1 sıralamada yer buluyor. Buna göre; 28 Eylül 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef Türkiye, Çukur, Gençliğim Eyvah, Sefirin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

28 Eylül akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Çukur, Gençliğim Eyvah, Sefirin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma kıyasıya mücadele verdi.

28 Eylül tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

28 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Eylül 2020 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında burada sizlerle paylaşacağız.

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