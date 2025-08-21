Yeni Şafak
39 yaşındaki hastanın midesinden çıktı: Doktorlar bile şoke oldu

11:3521/08/2025, Perşembe
Denizli’de hastaneye başvuran bir hasta, nadir bir vaka olarak gündem oldu.
Denizli’de hastaneye başvuran bir hasta, nadir bir vaka olarak gündem oldu.

Denizli'de 39 yaşındaki bir hastanın midesinden pil çıkartıldı. Çocuklarda daha çok görülen pil yutma vakası nedeniyle, doktorlar bile neye uğradıklarını şaşırdı.

Acil servise başvuran 39 yaşındaki hasta, pil yutma şikâyeti üzerine yapılan acil görüntülemelerde yabancı cismin mide içerisinde olduğunun tespit edilmesiyle hızla endoskopi ünitesine yönlendirildi.


PİL YUTTU

Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Çelik ve ekibi tarafından gerçekleştirilen acil endoskopi işleminde, midenin içerisinde bulunan pil başarıyla çıkarıldı.


Kesici ve delici özelliğe sahip yabancı cisimlerin ve pil gibi ağır metal içeren maddelerin gastrointestinal sistemde uzun süre kalması ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Çelik; "Bu tür yabancı cisimlerin mutlaka endoskopik ya da cerrahi yöntemlerle çıkarılması gerekir. Günümüzde uygulanan ileri endoskopik yöntemler sayesinde pek çok yabancı cisim açık ameliyata gerek kalmadan çıkarılabilmektedir. Bu da hem hastalar için daha hızlı bir iyileşme süreci sağlamakta hem de komplikasyon riskini azaltmaktadır" diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Çelik

"CİDDİ RİSK TAŞIYOR"

Yabancı cisim yutma vakalarının özellikle çocuklar ve ileri yaş grubunda daha sık görüldüğüne değinen Prof. Dr. Çelik, bu durumun acil değerlendirilmesi gereken bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti.


Vatandaşlara uyarıda bulunan Prof. Dr. Çelik; "Pil gibi yabancı cisimlerin yutulması halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini, aksi halde sindirim sisteminde delinme, kanama ve zehirlenme gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Endoskopi Ünitemiz sahip olduğu donanım ve uzman ekiple yabancı cisim çıkarma işlemlerinde başarılı sonuçlara imza atmaya devam ediyor. Acil müdahale gerektiren bu tür vakalarda hızlı tanı ve doğru tedavi ile hastalarımızın sağlığına kavuşmasına katkı sağlıyoruz" dedi.

Hastanın midesinden çıkartılan pil.
