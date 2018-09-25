Yüzüne saplanan bıçağı 4 gün fark etmedi

Güney Afrika'da bir arkadaşıyla kavga eden 25 yaşındaki bir kişi, yüzüne bıçak saplandığını fark etmedi bile. 4 gün sonra mide rahatsızlığı yaşayan kişi doktora gittiğinde şoke eden bir gerçekle karşılaştı.

Adamın sol gözünün altına 4 santimlik bir bıçak saplanmıştı ve bıçağın sadece bir sapı eksikti. Bıçak yüzünde belli olmuyordu çünkü kemiğe gömülmüştü.

Adı açıklanmayan hasta, ettiği kavga sonrası midesinde rahatsızlık yaşamaya başlayınca, 4 gün sonra gittiği doktora, başının ağrıdığını ve sol gözünü de hareket ettirdiğinde acıdığını söyledi.

Yüzünde bıçak çıktı

Daha sonra kafa filmi çekilen hastanın sol gözünün atında kemiğe saplanmış halde kocaman bir bıçağın olduğu görüldü. Üstelik şans eseri kafa tasında hiçbir büyük damar yaralanmamıştı ve patlamamıştı.

Daily Mail'in haberine göre, ertesi gün ameliyata alınan hastanın kafa tasından bıçak başarılı bir operasyonla çıkartıldı.

İki gün sonra taburcu edilen adam, "Hala hayatta olduğum için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

Uzmanlar bu tür vakalarda teşhis ve tedavide gecikmenin ölümcül olabileceğini belirterek, bu durumun nadir olduğunu söylüyor.

HAYAT Adana kebabı kanseri önlüyor

HAYAT Geçmeyen ağız kokusu kanser belirtisi

HAYAT Mandalina bağışıklığa birebir