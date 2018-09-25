Hayat Yüzüne saplanan bıçağı 4 gün fark etmedi
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Yüzüne saplanan bıçağı 4 gün fark etmedi

Arkadaşıyla kavga ettikten sonra mide rahatsızlığı yaşayan bir adamın, 4 gün sonra hastaneye başvurması sonucu çekilen filmlerde tesadüf yüzünde saplanmış bir bıçak olduğu fark edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
4 santimlik bıçak adamın yüzüne saplanmış halde duruyor.
4 santimlik bıçak adamın yüzüne saplanmış halde duruyor.

Güney Afrika'da bir arkadaşıyla kavga eden 25 yaşındaki bir kişi, yüzüne bıçak saplandığını fark etmedi bile. 4 gün sonra mide rahatsızlığı yaşayan kişi doktora gittiğinde şoke eden bir gerçekle karşılaştı.

Adamın sol gözünün altına 4 santimlik bir bıçak saplanmıştı ve bıçağın sadece bir sapı eksikti. Bıçak yüzünde belli olmuyordu çünkü kemiğe gömülmüştü.

Adı açıklanmayan hasta, ettiği kavga sonrası midesinde rahatsızlık yaşamaya başlayınca, 4 gün sonra gittiği doktora, başının ağrıdığını ve sol gözünü de hareket ettirdiğinde acıdığını söyledi.

Yüzünde bıçak çıktı

Daha sonra kafa filmi çekilen hastanın sol gözünün atında kemiğe saplanmış halde kocaman bir bıçağın olduğu görüldü. Üstelik şans eseri kafa tasında hiçbir büyük damar yaralanmamıştı ve patlamamıştı.

Daily Mail'in haberine göre, ertesi gün ameliyata alınan hastanın kafa tasından bıçak başarılı bir operasyonla çıkartıldı.

İki gün sonra taburcu edilen adam, "Hala hayatta olduğum için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

Uzmanlar bu tür vakalarda teşhis ve tedavide gecikmenin ölümcül olabileceğini belirterek, bu durumun nadir olduğunu söylüyor.

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