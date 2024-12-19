Esenler Belediyesi’nin düzenlediği “5. Esenler Film Festivali” sona erdi. “Aile” temalı festivalin ödül töreni, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı. Festivalin “Onur Ödülü” oyuncu Tamer Yiğit’e verildi. “En İyi Kısa Film” dalında Ömer Ferhat Özmen “Eksi Bir” ile birinci oldu. Kerem Yükseloğlu’nun “Bu Gece Diğerlerinden Farklı”, Serdal Altun’un “Süpermen Bozkıra Düştü” ve Sevde Betül Kaya’nın “Talak” filmleri “Kısa Film Yapım Desteği”ne layık görüldü. Program, Göksel Baktagir konseriyle sona erdi.