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“5. Esenler Film Festivali” sona erdi

“5. Esenler Film Festivali” sona erdi

04:0019/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Program, Göksel Baktagir konseriyle sona erdi.
Program, Göksel Baktagir konseriyle sona erdi.

Esenler Belediyesi’nin düzenlediği “5. Esenler Film Festivali” sona erdi. “Aile” temalı festivalin ödül töreni, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı. Festivalin “Onur Ödülü” oyuncu Tamer Yiğit’e verildi. “En İyi Kısa Film” dalında Ömer Ferhat Özmen “Eksi Bir” ile birinci oldu. Kerem Yükseloğlu’nun “Bu Gece Diğerlerinden Farklı”, Serdal Altun’un “Süpermen Bozkıra Düştü” ve Sevde Betül Kaya’nın “Talak” filmleri “Kısa Film Yapım Desteği”ne layık görüldü. Program, Göksel Baktagir konseriyle sona erdi.


#Esenler
#film festivali
#kültür sanat

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