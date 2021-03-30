Hayat 57 Kütüphaneler Haftasının teması Çağları Aşan Söz Taş tabletten elektronik tablete bir yolculuk
KÜLTÜR SANAT

​57. Kütüphaneler Haftası'nın teması 'Çağları Aşan Söz': Taş tabletten elektronik tablete bir yolculuk

57. Kütüphaneler Haftası'nın teması 'Çağları Aşan Söz': Taş tabletten elektronik tablete bir yolculuk

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 57. Kütüphaneler Haftası'na özel hazırladığı tanıtım filmiyle tüm okurseverlere 'Çağları Aşan Söz' temasıyla seslendi. Tanıtım filmi, okuma ve yazma üzerine kurulu medeniyetimizin en kadim yazarlarından olan Yusuf Has Hacib'in, ''Doğan ölür ondan eser olarak söz kalır'' sözleriyle başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​57. Kütüphaneler Haftasının teması Çağları Aşan Söz: Taş tabletten elektronik tablete bir yolculuk
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Bu yıl 57'ncisi kutlanan Kütüphaneler Haftası'nın ana teması Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Çağları Aşan Söz olarak belirlendi.

Taş tablet ile başlayan sonraları kağıtla devam eden ve şu an artık elektronik tabletlere taşınan okuma ve yazma serüveni kültürümüzün büyük bir parçasını oluşturuyor.

Bilgi üretmek ve okumak üzerine kurulmuş bir medeniyetin mensupları olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 57. Kütüphaneler Haftası tanıtım filmi Kutadgu Bilig'in yazarı Yusuf Has Hacib'in bir sözüyle başladı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NIN HAZIRLADIĞI TANITIM FİLMİ:


Türkiye'nin ilk kütüphanesi Beyazıt Devlet Kütüphanesi dijital ortama aktarılacak: 3,5 milyon lira değerinde proje hazırlandı
HAYAT
Türkiye'nin ilk kütüphanesi Beyazıt Devlet Kütüphanesi dijital ortama aktarılacak: 3,5 milyon lira değerinde proje hazırlandı
Abone Ol Google News
TVNET yılın en iyisi seçildi

TVNET yılın en iyisi seçildi

Güncel haber dalında başarı ödülüne layık görüldü.
100 bin kişinin gelmesi bekleniyor

100 bin kişinin gelmesi bekleniyor

Vali duyurdu: 10 günlük karantina uygulanacak.
CHPli vekiller terör örgütü lideri Çayanı andı

​Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması.

Devlet <br>desteğiyle kurdu

Devlet
desteğiyle kurdu

Şimdi Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

​İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor.

​MB Başkanı'ndan enflasyon mesajı

Asparagas:<br>Dünyanın Yalanı

Asparagas:
Dünyanın Yalanı

'Sözde' güçler yalanla işgal ediyor, kan döküp sömürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.