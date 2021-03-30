​57. Kütüphaneler Haftası'nın teması 'Çağları Aşan Söz': Taş tabletten elektronik tablete bir yolculuk

Bu yıl 57'ncisi kutlanan Kütüphaneler Haftası'nın ana teması Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Çağları Aşan Söz olarak belirlendi.

Taş tablet ile başlayan sonraları kağıtla devam eden ve şu an artık elektronik tabletlere taşınan okuma ve yazma serüveni kültürümüzün büyük bir parçasını oluşturuyor.

Bilgi üretmek ve okumak üzerine kurulmuş bir medeniyetin mensupları olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 57. Kütüphaneler Haftası tanıtım filmi Kutadgu Bilig'in yazarı Yusuf Has Hacib'in bir sözüyle başladı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NIN HAZIRLADIĞI TANITIM FİLMİ:

57. #KütüphaneHaftası tanıtım filmimizi de sizlerle bölüşmek istedim. #ÇağlarıAşanSöz pic.twitter.com/C7CUAFfFsd REKLAM March 30, 2021



