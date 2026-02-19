Yeni Şafak
65 yaş üstü kartıyla 1 yılda 3 bin 365 kez otobüse bindi belediye kibarca uyardı

10:0719/02/2026, Perşembe
Sivas'ta 65 yaş üzeri ücretsiz kart sahibi Mehmet S., 2025 yılında halk otobüslerine 3 bin 365 kez binerek rekor kırdı. Belediye, "Otobüsler tur değil ulaşım içindir" hatırlatması yaptı.

65 yaş üzerine toplu taşıma ücretsiz ve bu konuda rekor kırıldı. Sivas'ta bir kişi, bir yılda 3 bin 365 kez ücretsiz kartı kullandı, günde 25 kez bu kartla otobüse bindi.

Rekoru duyuran belediye nazik bir hatırlatmada da bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 65 yaş üstü ücretsiz kart sahibi Mehmet S., 2025 yılı boyunca halk otobüslerini 3 bin 365 kez kullanarak en fazla biniş yapan yolcu oldu.

Günlük 25 binişle rekor kıran Mehmet S.’nin, yıl boyunca neredeyse her gün toplu taşımayı aktif şekilde kullandığı belirtildi.

Belediye'nin açıklamasında, “Hemşehrimize ilgisi için teşekkür ediyoruz. Ancak küçük bir hatırlatma; otobüslerimiz şehir turu için değil, ulaşım içindir” ifadesine yer verildi. Belediye, ücretsiz kartların bütçelerine yıllık 66 milyon lira maliyeti olduğuna da dikkat çekti.

#Sivas
#Otobüs
#Ücretsiz Kart
