7 Oscar’ı ‘evine’ götürdü

95. Oscar Ödül Töreni.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen ve halk arasında Oscar Ödülleri olarak da bilinen Akademi Ödülleri 95. kez sahiplerini buldu. Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel üstlendi. En İyi Film ödülü, "Everything Everywhere All At Once"a gitti. Film toplam 7 ödül aldı. Diğer taraftan, ilk kez Asya kökenli bir kadın, Michelle Yeoh, En iyi Kadın Oyuncu ödülüne sahip oldu. Yeoh aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) İyi Niyet Elçisi.
KIRMIZI HALIYERİNE BEJ HALI
Katılımcıların törene gelişlerinde üzerinde yürüdükleri geleneksel kırmızı halı yerine, bu yıl bej rengi halının kullanılması dikkati çekti. Törende bazı ünlüler, mavi kurdele takarak BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) "Sığınmacılarla Birlikteyim" kampanyasına destek verdi.
Akademi tarihinde ilk kez
‘Asya kökenli’ bir kadın olan
Michelle Yeoh’a ödül verdi.
WILL SMITH TÖRENE ÇAĞRILMADI
Geçen sene canlı yayında sunucu Chris Rock'ı tokatlayarak törenin gündemine damga vuran oyuncu Will Smith ise seyirciler arasında yer alamadı. Smith'in bu olay nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar Ödül törenine katılımı yasaklanmıştı.