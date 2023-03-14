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Hayat

7 Oscar’ı ‘evine’ götürdü

Oscar, beklendiği gibi Everything Everywhere All at Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) filminin rüzgarına kapıldı. Film 7 dalda ödül kazanırken ilk kez Asya kökenli bir kadın, Michelle Yeoh “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne sahip oldu.

04:00 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
95. Oscar Ödül Töreni.

95. Oscar Ödül Töreni.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen ve halk arasında Oscar Ödülleri olarak da bilinen Akademi Ödülleri 95. kez sahiplerini buldu. Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel üstlendi. En İyi Film ödülü, "Everything Everywhere All At Once"a gitti. Film toplam 7 ödül aldı. Diğer taraftan, ilk kez Asya kökenli bir kadın, Michelle Yeoh, En iyi Kadın Oyuncu ödülüne sahip oldu. Yeoh aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) İyi Niyet Elçisi.

KIRMIZI HALIYERİNE BEJ HALI

Katılımcıların törene gelişlerinde üzerinde yürüdükleri geleneksel kırmızı halı yerine, bu yıl bej rengi halının kullanılması dikkati çekti. Törende bazı ünlüler, mavi kurdele takarak BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) "Sığınmacılarla Birlikteyim" kampanyasına destek verdi.

Michelle Yeoh.

Akademi tarihinde ilk kez

‘Asya kökenli’ bir kadın olan

Michelle Yeoh’a ödül verdi.

WILL SMITH TÖRENE ÇAĞRILMADI

Geçen sene canlı yayında sunucu Chris Rock'ı tokatlayarak törenin gündemine damga vuran oyuncu Will Smith ise seyirciler arasında yer alamadı. Smith'in bu olay nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar Ödül törenine katılımı yasaklanmıştı.

İşte ödül alan filmler

95. Oscar Ödülleri’nin kazananlarından bazıları:
En İyi Film:
"Everything Everywhere All At Once"
En İyi Kadın Oyuncu:
Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All At Once"
En İyi Erkek Oyuncu:
Brendan Fraser, "The Whale"
En İyi Yönetmen:
Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All At Once"
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All At Once"
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All At Once"
En İyi Uluslararası Film:
"All Quite On The Western Front" (Almanya)
En İyi Özgün Senaryo:
"Everything Everywhere All At Once"
En İyi Uyarlama Senaryo:
"Women Talking"
En İyi Belgesel:
"Navalny"
En İyi Kısa Belgesel:
"The Elephant Whisperers"
En İyi Animasyon Filmi:
"Pinocchio"
En İyi Görsel Efekt:
"Avatar: The Way of Water"
En İyi Film Kurgusu:
"Everything Everywhere All At Once"
En İyi Film Müziği:
"All Quite On The Western Front"
En İyi Kısa Film:
"An Irish Goodbye"




#Oscar Töreni
#Sinema
#Michelle Yeoh
1 saat önce
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7 Oscar’ı ‘evine’ götürdü
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