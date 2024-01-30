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Hayat

70. sanat yılında Erol Sayan

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Türk musikisinin emektar bestecisi Erol Sayan'ın 70'inci sanat yılını özel bir etkinlikle kutladı.

Sevda Dursun
Sevda Dursun
04:00 - 30/01/2024 Salı
Güncelleme: 07:00 - 30/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Pera Müzesi, Türk Müziği Konserleri programlarını gelecek ay Alaeddin Yavaşça konseriyle sürdürecek.
Pera Müzesi, Türk Müziği Konserleri programlarını gelecek ay Alaeddin Yavaşça konseriyle sürdürecek.

Müzenin "Türk Müziği Konserleri" kapsamında düzenlediği "70. Sanat Yılında Erol Sayan" konserinde, sanatçının çeşitli makamlarda bestelediği eserler seslendirildi. Erol Sayan, eserlerin icrasından önce katılımcılara bestelerini nasıl yaptığına ilişkin bilgi verdi. Sanatçının değişik form ve makamlarda 300'ün üzerinde bestesi bulunuyor. Pera Müzesi, Türk Müziği Konserleri programlarını gelecek ay Alaeddin Yavaşça konseriyle sürdürecek.


#Suna Kıraç
#İnan Kıraç
#müze
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