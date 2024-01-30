70. sanat yılında Erol Sayan

Yazımı 33 yıl süren İslam Ansiklopedisi’nin hikâyesini anlatan “Hep Otuz Üç Yaşında” filminin gala gösterimi yapıldı. Yönetmenliğini Murat Pay’ın üstlendiği film, tüm dünya kütüphanelerine giren bu eserin, nasıl bir adanmışlıkla ortaya konulduğunu beyaz perdeye taşıdı.