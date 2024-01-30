Müzenin "Türk Müziği Konserleri" kapsamında düzenlediği "70. Sanat Yılında Erol Sayan" konserinde, sanatçının çeşitli makamlarda bestelediği eserler seslendirildi. Erol Sayan, eserlerin icrasından önce katılımcılara bestelerini nasıl yaptığına ilişkin bilgi verdi. Sanatçının değişik form ve makamlarda 300'ün üzerinde bestesi bulunuyor. Pera Müzesi, Türk Müziği Konserleri programlarını gelecek ay Alaeddin Yavaşça konseriyle sürdürecek.
Pera Müzesi, Türk Müziği Konserleri programlarını gelecek ay Alaeddin Yavaşça konseriyle sürdürecek.
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3 saat önce