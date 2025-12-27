Yeni Şafak
8. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali sona erdi

13:3527/12/2025, samedi
Bu yıl festivale 21 ülkeden toplam 452 film başvurusu yapılırken, ön jüri değerlendirmesi sonucunda 30 film finale kalmaya hak kazandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Siirt Üniversitesi ev sahipliğinde ve Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen 8. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali, gerçekleştirilen kapanış ve ödül töreniyle sona erdi.

Festivalin son gününde, Siirt Üniversitesi ve Siirt İl Millî Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılan gösterimler ve etkinlikler yoğun ilgi gördü. Üç gün boyunca sinema profesyonelleri, akademisyenler, öğrenciler ve sinemaseverler festival programlarında bir araya geldi.

Kapanış programına; Siirt İl Millî Eğitim Müdürü Sayın İlhan Saz, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Nihat Şındak, Festival Direktörü Doç. Dr. Mahir Özhan ile Festivalin Onursal Başkanı ve Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Sayın Yasin Aktay Festival Direktörü Doç. Dr. Mahir Özhan katıldı.

Festival süresince; Ali Sürmeli, Özcan Varaylı, Sefa Zengin, Burak Sarımola, Melek Öztürk, Leyla Albayrak, Nilay Toprak, Zeki Sincar ve Efe Elvan gibi sinema dünyasının önemli isimleri, söyleşi ve gösterimlerde izleyicilerle buluştu.

Bu yıl festivale 21 ülkeden toplam 452 film başvurusu yapılırken, ön jüri değerlendirmesi sonucunda 30 film finale kalmaya hak kazandı.

Kapanış töreninde dereceye giren ve özel ödüle layık görülen filmler ise şöyle açıklandı:

● Birincilik Ödülü, yönetmenliğini Yusuf Elik’in yaptığı “Küreşiniler” filmine verildi.

● İkincilik Ödülü, Kazım Baynal’ın yönettiği “Serezipon” filmine gitti.

● Üçüncülük Ödülü, yönetmen Şeyhmus Abik’in imzasını taşıyan “Arınma” filmine verildi.

● Jüri Özel Ödülü, Ahmet Serhat Ak’ın yönettiği “Kalem” filmine layık görüldü.

● Bin Yıllık Kardeşlik Ödülü, İranlı yönetmen Aseman Tousi’nin filmi **“A Short Story”**ye verildi.

Yetkililer, festivalin Siirt’in kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunduğunu belirterek, festivale destek veren kurumlara, jüri üyelerine, sanatçılara ve katılımcılara teşekkür etti.

