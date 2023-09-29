ABD'li oyuncu Mel Gibson'dan Türklere alçak iftira: Karabağ Zaferi’ni hazmedemedi haddini aştı

Ünlü oyuncu Mel Gibson Karabağ Zaferi’ni hazmedemedi haddini aştı.
KARABAĞ'DA ANTİTERÖR OPERASYONU
Azerbaycan, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin provokatif eylemlerinin artması üzerine geçtiğimiz hafta antiterör operasyonu düzenledi. Bir gün süren operasyonda Ermeni güçlerin mevzileri yok edilirken, daha sonra ateşkes sağlandı. Bölgedeki Ermeniler operasyonun ardından Karabağ'dan ayrılmaya başladı.
MEL GIBSON'DAN SOYKIRIM İFTİRASI
"ACİL ADIM ATIN"
ERMENİ ASKERLERİNE AĞIT!
Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin, sosyal medya hesabından Ermeni işgalciler için ağıt yaktı. 30 yıl Ermeni işgali kalan Karabağ, antiterör operasyonu sonrasında gerçek sahibi Azerbaycan'a yeniden kavuşmasıyla Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin, sosyal medya hesabından Ermeni işgalciler için ağıt yaktı.