ABD'li oyuncu Mel Gibson'dan Türklere alçak iftira: Karabağ Zaferi’ni hazmedemedi haddini aştı

Yine bir işgalin seyircisiyiz ve ben sadece Ermenice ağıt yakabiliyorum. Çok sayıda Ermeni Dağlık Karabağ'ı terk ediyor. Sadece biz değil dünyanın birçok ülkesi seyrediyor. Psikopat liderlerin iki dudağı arasında yok oluyor hayatlar