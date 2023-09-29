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ABD'li oyuncu Mel Gibson'dan Türklere alçak iftira: Karabağ Zaferi’ni hazmedemedi haddini aştı

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferini hazmedemeyen ABD'li oyuncu Mel Gibson çektiği video ile Türklere iftira dolu sözler sarf etti. Haddini aşarak provokasyona kalkışan Gibson, Karabağ'da anti-terör operasyonuna soykırım diyerek, "Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor" dedi.

Büşra Soyal
22:17 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ünlü oyuncu Mel Gibson Karabağ Zaferi’ni hazmedemedi haddini aştı.

Ünlü oyuncu Mel Gibson Karabağ Zaferi’ni hazmedemedi haddini aştı.

ABD'li aktör Mel Gibson, Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonu için soykırım iddiasında bulundu. Türklere ve Azerbaycan'a skandal iftiralar yönelten Gibson,
"Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor"
derken, dünyaya da,
"Acil adım atın"
çağrısı yaptı.

KARABAĞ'DA ANTİTERÖR OPERASYONU

Azerbaycan, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin provokatif eylemlerinin artması üzerine geçtiğimiz hafta antiterör operasyonu düzenledi. Bir gün süren operasyonda Ermeni güçlerin mevzileri yok edilirken, daha sonra ateşkes sağlandı. Bölgedeki Ermeniler operasyonun ardından Karabağ'dan ayrılmaya başladı.

MEL GIBSON'DAN SOYKIRIM İFTİRASI

ABD'li ünlü Hollywood yıldızı Mel Gibson, Ermenistan'ın ve Batı ülkelerinin
"Azerbaycan etnik temizlik yaptı"
iftirasına sarıldı. Dünyaca ünlü aktör, 42 bin 500 Ermeni'nin Karabağ'dan ayrılarak Ermenistan'a gelmesini "
soykırım
" olarak nitelendirdi.

"ACİL ADIM ATIN"

Skandal iftiralar atan Gibson, "
Ermeni halkı bir kez daha etnik temizliğe maruz kalıyor. Pek çok Ermeni, Azerbaycan ve Türkiye'nin elinde tarif edilemez dehşetler yaşıyor."
ifadelerini kullandı. Gibson, dünyaya
"Acil adım atın"
çağrısı yaptı.

ERMENİ ASKERLERİNE AĞIT!

Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin, sosyal medya hesabından Ermeni işgalciler için ağıt yaktı. 30 yıl Ermeni işgali kalan Karabağ, antiterör operasyonu sonrasında gerçek sahibi Azerbaycan'a yeniden kavuşmasıyla Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin, sosyal medya hesabından Ermeni işgalciler için ağıt yaktı.

Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etmeyen Hilal Nesin Azerbaycan askeri için 'işgalci' diyerek "
Yine bir işgalin seyircisiyiz ve ben sadece Ermenice ağıt yakabiliyorum. Çok sayıda Ermeni Dağlık Karabağ'ı terk ediyor. Sadece biz değil dünyanın birçok ülkesi seyrediyor. Psikopat liderlerin iki dudağı arasında yok oluyor hayatlar
" ifadelerini kullanmıştı.



#Mel Gibson
#Karabağ Zaferi
#Azerbaycan
#Türkiye
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