|
Hayat

'Acemi kasap' bilançosunu Bakan Koca açıkladı: 16 bin kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu

Kurban Bayramının ilk günü çok sayıda kasap kurban kesmek isterken kendini yaraladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu duruma ilişkin bir açıklamada bulundu. Bakan Koca "Bayramın ilk gününde Ankara'da 1.274, İstanbul'da 840, İzmir'de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu" dedi.

Büşra Soyal
21:16 - 16/06/2024 Pazar
Güncelleme: 21:34 - 16/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde kurban kesimi sırasında Ankara'da bin 274, İstanbul'da 840 ve İzmir'de 416 kişi olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin yaşadığı yaralanmalar sonucunda sağlık kuruluşlarına başvurduğunu bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16 bin kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek" ifadelerini kullandı.




#Sağlık Bakanı
#Fahrettin Koca
#Kurban Bayramı
21 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri