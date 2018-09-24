Acılarımı yeniden hissettim

Cannes ödüllü Bosnalı yönetmen Aida Begic'in merakla beklenen filmi Bırakma Beni, vizyona girdi. Film ilk kez Türkçe dublajla seyircisinin karşısına çıkıyor. Senaryosu gerçek bir hikayeye dayanan filmin oyunculuğunu ise yine hikayenin gerçek kahramanları üstleniyor.

İç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan yetim çocukların oynadığı film hakkında Aida Begic ile konuştuk. Suriyeli yetim çocuklarda kendi çocukluğunu gördüğünü, çünkü yirmi yıl önce kendisinin de o çocuklardan biri olduğunu söyleyen Begic, "Uzun zaman travmalarımın iyileştiğini, bittiğini sanıyordum. Fakat ilk defa savaşın sınırına fisiksel olarak bu kadar yakın olduğumda travmalarımın hala canlı olduğunu hissettim" diyor.

Bütün dünyanın gözlerini kapadığı kulaklarını tıkadığı Suriye'nin yetim çocuklarına kamerasını çeviren Begic, bu çocukların hikayesini dünyaya sunmak istediğini söylüyor.

Filmde oynayan çocuklar kendi yaşam öykülerini dile getiriyor. Yönetmen Aida Begiç, “Bu çocuklar boşlukta yaşıyor. Yapabileceğimiz en çok onlara sevgi, pozitif enerji ve anlayış göstermek” diyor.

GÖZLERİNİ UNUTAMAM

Bırakma Beni her ne kadar gerçek hikayelere ve kahramanlara dayansa da belgesel tadında bir film değil. Çocuklara karakterler vererek onları bir nebze de olsa gerçeklerden uzaklaştırmak adına filmin kurgu olduğunu dile getiren Begic, "Çok şey yaşadıklarını gözlerine baktığınızda zaten görüyorsunuz. Onların gözlerini hiç unutamayacağım. Bazıları babalarını, anavatanlarını hatırlamıyor" diyor. Begic, filmin Türkçe dublaj olmasını da "Daha geniş bir kitleye ulaşmak için Türkiye pazarında seslendirme olması daha elverişliydi. İnsanlar vakitlerini altyazı okumak için değil film izlemek için ayıracaklar" sözleriyle açıklıyor.

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BOSNA SİNEMASI ÇÖKÜYOR

Artık Bosna dışında projeler yapmak istediğini söyleyen Aida Begic, "Bir sonraki projem yine de Bosna'da olacak ama. Bosna'da geçen bir aşk hikayesine bir kadının gözünden bakan bir film. Onu yapmaya üç yıl önce başladım. Ancak Bosna sineması çökmeye başladığından dolayı bundan sonra yapacağım film başka bir yerde geçecek. Bosna'da sinemayı destekleyen sadece bir tek film fonumuz var. Onların da bütçesi çok düşük. Artmıyor, gelişmiyor. Yabancı yapımcılar hizmet almak, iş gücünden yararlanmak için Balkanlar'a geliyor ancak şartlar iyi olmadığı için Bosna'ya gelmiyorlar" diyor.

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