Adana’da dolmuş şoförlerinin eylemi 3 saat sonra bitti: Trafik ulaşıma açıldı

Adana’da Kiremithane dolmuşlarının Abidinpaşa Caddesi’ne girişleri Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla engellenince, sürücülerin başlattıkları yol kapama eylemi 3 saat sonunda bitti. Trafik ulaşıma açıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi UKOME, Kiremithane dolmuşlarının merkez Seyhan ilçesine bağlı Abidinpaşa Caddesi’ne girişini yasakladı. Kararın tebliğ edilmesinin ardından Kiremithane dolmuşlarının şoförleri Abidinpaşa Caddesi’nde toplanıp, karara tepki gösterdi. Şoförler, kontak kapatıp caddeyi trafiğe kapattı. Eylem nedeniyle çarşı merkezinde trafik kilitlendi.
Yaklaşık 3 saat boyunca caddeyi trafiğe kapandı. Dolmuş sürücüleri, polisin ikna etmesi sonucunda eylemine son verdi. Trafik ulaşıma açıldı.