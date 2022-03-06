Agresif tansiyona dikkat: Gizli kalp rahatsızlığının belirtisi

Kardiyololoji Doktoru Hamit Çelik, ‘agresif tansiyon’ konusunda uyardı. Çelik, tedavi ve ilaç kullanımına rağmen düşmeyen yüksek tansiyondan şikâyet eden hastalarda gizli kalp rahatsızlığı olabileceğini belirtti.

3-4 çeşit tansiyon ilacı kullanılmasına rağmen tansiyonu düşmeyen hastaların vakit kaybetmeden anjiyo yaptırmaları gerektiğini belirten Çelik, şunları söyledi:

Hamit Çelik

NET SONUÇ ANJİYODA

“Bu tip hastaların tansiyonu 15’in altına düşmez ve tansiyonları 22-23’lere kadar çıkar. İlaç kullanımı da tansiyonu düşürmemesiyle birlikte kardiyoloji kliniklerinde yapılan testlerde herhangi bir sorun görülmüyorsa bu gizli kalp rahatsızlığı olduğunu işaretidir. Bu tip rahatsızlığı olan hastalar vakit kaybetmeden anjiyo yaptırmaları gerekir. En net sonucu anjiyo verecektir.”

TESTLERİN %15’İ TANISIZ

Kalp için yapılan testlerin yüzde 85’inde sorunun bulunduğunu belirten Çelik, yüzde 15’lik kısmında bulunamadığını söyledi. Çelik, “Tanı konulamayan bu yüzde 15’lik kısımda anjiyo yapıldığı takdirde kesin sonuca ulaşılıyor. Bu yapıldığında genel tanı damarlarda tıkanıklık olduğunu gösteriyor” dedi.

GENETİK OLABİLİR

Agresif tansiyonun genetik olabileceğini belirten Çelik “Örneğin merdiven çıkarken veya egzersiz yaparken çabuk yoruluyorsanız ve tansiyonunuz çıkıyorsa bu gizli kalp rahatsızlığı belirtisi olabilir. Bu sıkıntıları siz yaşıyorsanız ileride çocuklarınız da yaşayabilir. Bunun tedbiri alınmalı ve doktora görünmeyi ihmal etmemelisiniz” dedi.

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GENÇLERDE DE GÖRÜLEBİLİR

Tansiyon hastalığının sadece ileri yaşlarda görünmeyeceğine dikkat çeken Çelik, agresif tansiyon hastalığının gençleri de bulabileceğini vurguladı. Çelik, “Tansiyon gençleri de bulabilen bir hastalık. Gençlerde tedaviye rağmen düşmeyen tansiyon böbrek damalarında darlık olabileceğine işarettir” diye konuştu.

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