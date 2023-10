Aile evinde çay öğrenci evinde kahve

Ailesi Çorum’da yaşayan 23 yaşındaki Hacer Arduç, Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi. İki yıldır, yedi arkadaşıyla birlikte öğrenci evinde kalan Arduç, yazılı olmayan kuralları kabul etmese de bir öğrenci evinin olmazsa olmazının kesinlikle uyulması gereken kurallar olduğunu söylüyor ve çıkardığı sesle her ne kadar başımızı ağrıtsa da olmazsa olmazlar arasına süpürgeyi de ekliyor. Tam bir temizlik tutkunu olan Arduç, doğal olarak en zorlandığı ev işinin de temizlik yapmak olduğunu söylüyor. Aslında Arduç’u zorlayan temizlik yapmak değil. Temizlik yaptığı zaman her şeyin fazla temiz olmasını istemesi. Deyim yerindeyse dip köşe temizlik Arduç’u hem çok uğraştırıyor hem de yoruyor.

Aman maşallah diyelim nazar değdirmeyelim ama yedi kızla aynı evde yaşayıp “Ders çalışmak mı zor yoksa bu kadar titiz olup evi temiz tutmak mı zor?” diye soruyorum Arduç’a. “Kesinlikle evi temiz tutmak” diyor. Arduç, “Yedi kişi kalıyoruz. Bu rakam bir ev için çok kalabalık. Herkes aynı şekilde temizliğe dikkat etmiyor” şeklinde devam ediyor sözlerine. Titiz olduğu kadar pek bir hamarat olan Arduç, öğrenci evinde yaptığı ilk yemeğin fırında tavuk ve soğanlı zerdeçallı pilav olduğunu söylüyor ve annesine ait bir tarif olduğunu dile getiriyor. “Annemin yemeklerinde ayrım yapmak zor, çünkü yaptığı her yemek lezzetli” diyen Arduç, en çok özlediği anne yemeğinin güveçte pişirdiği etli patlıcan yemeği olduğunu söylüyor. Hazır özlem demişken, yürekleri dağlamışken Arduç’a “Şu an kapının kimin çalmasını istersin?” diye soruyorum. Lise hayatı boyunca çok samimi olduğu Zeynep’in kapıyı çalmasını istediğini söylüyor. “Zeynep’le sonrasında da üniversitede beraberdik ve aynı zamanda ev arkadaşıydık. Artık iki kız kardeş gibiyiz ve Zeynep bu sene memleketine döndü. Şu an onun gelmiş olmasını çok isterim” ifadelerini kullanıyor. Ah Zeynep! Arkadaşın seni nasıl