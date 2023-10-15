Aile evinde çay öğrenci evinde kahve

Ailesi Çorum’da yaşayan 23 yaşındaki Hacer Arduç, Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi. İki yıldır, yedi arkadaşıyla birlikte öğrenci evinde kalan Arduç, yazılı olmayan kuralları kabul etmese de bir öğrenci evinin olmazsa olmazının kesinlikle uyulması gereken kurallar olduğunu söylüyor ve çıkardığı sesle her ne kadar başımızı ağrıtsa da olmazsa olmazlar arasına süpürgeyi de ekliyor. Tam bir temizlik tutkunu olan Arduç, doğal olarak en zorlandığı ev işinin de temizlik yapmak olduğunu söylüyor. Aslında Arduç’u zorlayan temizlik yapmak değil. Temizlik yaptığı zaman her şeyin fazla temiz olmasını istemesi. Deyim yerindeyse dip köşe temizlik Arduç’u hem çok uğraştırıyor hem de yoruyor.

Kızlarla aynı evde yaşamak hele ki yedi kızla aynı evde yaşayıp anlaşmak herkese nasip olmaz.

Aman maşallah diyelim nazar değdirmeyelim ama yedi kızla aynı evde yaşayıp “Ders çalışmak mı zor yoksa bu kadar titiz olup evi temiz tutmak mı zor?” diye soruyorum Arduç’a. “Kesinlikle evi temiz tutmak” diyor. Arduç, “Yedi kişi kalıyoruz. Bu rakam bir ev için çok kalabalık. Herkes aynı şekilde temizliğe dikkat etmiyor” şeklinde devam ediyor sözlerine. Titiz olduğu kadar pek bir hamarat olan Arduç, öğrenci evinde yaptığı ilk yemeğin fırında tavuk ve soğanlı zerdeçallı pilav olduğunu söylüyor ve annesine ait bir tarif olduğunu dile getiriyor. “Annemin yemeklerinde ayrım yapmak zor, çünkü yaptığı her yemek lezzetli” diyen Arduç, en çok özlediği anne yemeğinin güveçte pişirdiği etli patlıcan yemeği olduğunu söylüyor. Hazır özlem demişken, yürekleri dağlamışken Arduç’a “Şu an kapının kimin çalmasını istersin?” diye soruyorum. Lise hayatı boyunca çok samimi olduğu Zeynep’in kapıyı çalmasını istediğini söylüyor. “Zeynep’le sonrasında da üniversitede beraberdik ve aynı zamanda ev arkadaşıydık. Artık iki kız kardeş gibiyiz ve Zeynep bu sene memleketine döndü. Şu an onun gelmiş olmasını çok isterim” ifadelerini kullanıyor. Ah Zeynep! Arkadaşın seni nasıl

özledi bir bilsen... En kısa zamanda kavuşmalarını dileyelim biz de.

Hatıra bir eşya alacak olsam kahve makinesini alırdım

Muhabbetler, kahkahalar, dertleşmeler, ağlamalar, gülmeler. Bir masa etrafında toplanılan yapılan çay, kahve eşliğindeki muhabbetler... Çay, kahve bahane, sohbet şahanedir. Arduç, öğrenci evinde en sevdiği eşyanın salonlarında yer alan masa olduğunu ifade ediyor. “Arkadaşlarımla masanın etrafında toplanıp çay kahve eşliğinde muhabbet etmeyi çok seviyorum” şeklinde konuşuyor. “Peki öğrenci evinden hatıra bir eşya alacak olsan ne olurdu?” diye soruyorum kahve makinesini almak istediğini dile getiriyor. Arduç, “Ev sahibine aitmiş ve ev sahibi vefat etmiş. Asla kullanmam atalım diye çok ısrar etmiştim ancak kimse atmak istemedi. İki sene boyunca kullandık ve sanırım en çok kullanan da ben oldum” diyor. “Aile evinde çay, öğrenci evinde kahve” ifadelerini kullanan Arduç, “Çayın lezzetli olması benim için çok önemli ve aile evinde demlenen çayın lezzetini başka bir yerde alamıyorum. Öğrenci evinde de bu yüzden çaydan çok kahve içiyorum. Hem de çaya göre kahve daha pratik” şeklinde tarafını belli ediyor.

Çevrimiçi eğitimde ciddiyetimi kaybediyorum

“Sahi eskiden çevrimiçi eğitim mi vardı? Şimdi ise öğrenci arkadaşlarımıza çevrim içi eğitim mi yoksa yüz yüze eğitim mi?” diye soruyoruz. Zaman o kadar hızlı akıyor ki, teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki ayak uydurmaktan başka çaremiz kalmıyor. Arduç, çevrim içi öğrenimin asla bağlayıcı olmadığını ve “eğitim alıyormuş gibi” gelmediğini, okula karşı ciddiyetini kaybettiğini söylüyor. Bu yüzden “Kesinlikle yüz yüze eğitim”den yana tercih yaptığını dile getiriyor. Tabii ki yüz yüze eğitim diyen Arduç, defter ve kalemsiz yapamıyor.

ELMALI TARÇINLI KEK

MALZEMELER:

3 yumurta

1 su bardağı şeker

yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2-2.5 su bardağı un

1 çay kaşığı tarçın

Harcı için:

2 kırmızı elma

(Küp küp doğranacak)

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı tereyağ

2 yemek kaşığı şeker

HAZIRLANIŞI:

3 yumurta ve 1 su bardağı şekeri köpürene kadar çırpıyoruz sonrasında yarım su bardağı sıvı yağını ilave ediyoruz ve çırpıyoruz. Sonrasında sütü ilave ediyoruz spatula ile karıştırıyoruz. bu şeklinde malzemeleri sırayla ilave ediyoruz. Elmalı harcı için iki kırmızı elmayı küçük küpler halinde doğruyoruz. Sonrasında 1 tatlı kaşığı tereyağ , 1 tatlı kaşığı tarçını ve 2 yemek kaşığı şekeri 5 dakika kavuruyoruz. Kek harcını kalıbına boşalttıktan sonra elmalı harcımızı da üzerine boşaltıyoruz. 180 derece pişiriyoruz, afiyet olsun.







