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AJet'ten Babalar Günü'ne özel yüzde 30 indirimli bilet

AJet'ten Babalar Günü'ne özel yüzde 30 indirimli bilet

13:5414/06/2025, Cumartesi
DHA
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Foto: DHA
Foto: DHA

AJET, Babalar Günü nedeniyle tüm yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerini yüzde 30 indirimle satışa sundu. Özel indirimli biletler, 15 Eylül – 15 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

34 ülkede 59, yurt içinde ise 41 olmak üzere toplam 100 noktaya seferleri olan AJet Babalar Günü'nü özel bir indirimle karşıladı. Yüzde 30 indirimli biletler, 14 Haziran 2025 tarihinde saat 10:00'dan 15 Haziran 2025 saat 23:59'a kadar satışta olacak.


AJet Mobil uygulaması üzerinden alınacak Babalar Günü'ne özel indirimli biletler, 15 Eylül – 15 Aralık 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. AJet'in Babalar Günü kampanyası ile 80 bin koltuk satışı yapılacak. Kampanyadan yararlanmak için, ödeme aşamasında 'AJETBABA' indirim kodunun yazılması yeterli olacak.


İndirim AJet Mobil uygulamasından alınan biletlerde vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak.


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