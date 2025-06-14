AJet'ten Babalar Günü'ne özel yüzde 30 indirimli bilet

34 ülkede 59, yurt içinde ise 41 olmak üzere toplam 100 noktaya seferleri olan AJet Babalar Günü'nü özel bir indirimle karşıladı. Yüzde 30 indirimli biletler, 14 Haziran 2025 tarihinde saat 10:00'dan 15 Haziran 2025 saat 23:59'a kadar satışta olacak.