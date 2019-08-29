Hayat Akif belgeselinin ilk gösterimi yapılacak
KÜLTÜR SANAT

'Akif' belgeselinin ilk gösterimi yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Sessiz Yaşadım" şiirini seslendirdiği belgeselin galası 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi AA
Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy

Çanakkale'de, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiç ilçesinde geçirdiği yılları konu alan "Akif" belgeselinin galası 31 Ağustos'ta yapılacak.

Ersoy'un çocukluk yıllarının anlatıldığı ve hayatından kesitlere yer verilen belgesel, Nihal Ağırbaş'ın yönetmenliğinde çekildi.

İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mehmet Akif Ersoy'un "Sessiz Yaşadım" şiirini seslendirdiği belgesel, İÇDAŞ firmasının katkılarıyla hazırlandı.

Belgeselin galası, 31 Ağustos Cumartesi günü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı
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İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı
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