'Akif' belgeselinin ilk gösterimi yapılacak

Ekonomi

İstanbul'da 24 saat toplu ulaşım dönemi başlıyor

İstanbul'un yoğun hatları üzerinde hem metro hem de otobüs hatlarında kesintisiz ulaşım 30 Ağustos gecesi 00.30 itibarıyla başlayacak. Bu ulaşım, cuma-cumartesi geceleri saat 00.30-05.30 arasında sağlanacak.