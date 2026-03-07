Yeni Şafak
Aladağlar Milli Parkı'nda yaban keçisi avlayan kişiye 984 bin 718 lira ceza kesildi

Aladağlar Milli Parkı'nda yaban keçisi avlayan kişiye 984 bin 718 lira ceza kesildi

14:297/03/2026, Cumartesi
AA
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP)
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP)

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Niğde Aladağlar Milli Parkı'nda vurduğu yaban keçisiyle yakalanan şahsa 984 bin 718 lira idari para cezası ve tazminat uyguladı.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Niğde Aladağlar Milli Parkı'nda ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında, yasa dışı avcılık yapan bir şahıs suçüstü yakalandı. Vurduğu yaban keçisiyle yakalanan şahsa, ilgili kanun kapsamında 984 bin 718 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı. Yaban hayatını korumak için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor."



