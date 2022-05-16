Hayat Altın Baklavanın kazananları belli oldu
KÜLTÜR SANAT

Altın Baklava’nın kazananları belli oldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi 7. Uluslararası Film Festivali’nde yarışmacılar ödüllendirildi. Kurmaca ve belgesel kategorisinde 98 ülkeden bin 368 öğrenci filmi başvurdu...

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
​Altın Baklava’nın kazananları belli oldu ​
Her sene verilen “Hasan Kalyoncu Özel Ödülü”nün sahibi, Ömer Güler’in senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Arayış/Odyssey filmi oldu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi 7. Uluslararası Film Festivali’nde yarışmacılar ödüllendirildi. Kurmaca ve belgesel kategorisinde 98 ülkeden bin 368 öğrenci filmi başvurdu. Festivalin jüri başkanlığını oyuncu Burak Sergen, jüri üyeliğini yönetmen Mesude Erarslan Tekin, gazeteci Gülay Afşar, Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa ve HKÜ Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan yaptı. Gala gecesine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu da katıldı.

Babaanne sayesinde gelen ödül

Kurmaca kategorisinde yönetmenliğini Lovro Mrdjen’in yaptığı Hırvatistan yapımı “Stamp” filmi, belgesel kategorisinde “Trucage” filmi birincilik ödülünü alırken, Belgesel Dalı Jüri Özel Ödülü’nü “Days of Fishing” filmi kazandı. “Seyirci Özel Ödülü” ise “Contentment” adlı filme verildi. Zeugma Kültür-Sanat Özel Ödülü ise “Çerçeve/The Frame” filmine gitti. Her sene verilen “Hasan Kalyoncu Özel Ödülü”nün sahibi, Ömer Güler’in senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Arayış/Odyssey filmi oldu. 4 ay önce kaybettiği babaannesinden ilham alan Güler, filminde zorluklar içinde yaşayan büyüklerinin eşyalarına verdiği kıymeti anlattı.

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