Alzheimer hastalığı tiyatro sahnesinde

Devlet Tiyatroları'nda (DT) ve Türkiye'de ilk kez sahnelenecek Alzheimer hastalığını konu alan Lisa Genova'nın eseri "Dosya: Kelebek", yarın seyirciyle buluşacak. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyun, Lisa Genova'nın 2007'de çıkan "Unutma Beni" adlı çok satan romanından sahneye uyarlandı. Zeynep Lengerli'nin Türkçeye kazandırdığı temsil, yarın Şinasi Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Oyun, yarın yapılacak prömiyerin ardından 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28 Şubat'ta seyirciyle buluşacak.

Tolga Tecer

DUYGULARI SÖMÜRMEMELİYİZ

Oyunun yönetmeni İskender Altın, Alzheimer hastasını canlandıran Alice karakterinin, kafasının içindeki kişiyi ve kendi iç dünyasını sinemada yansıtmanın daha kolay olduğunu, tiyatroda da buna bir yöntem bulduklarını ifade ederek şunları söyledi: "Bulduğumuz yöntem seyirciye sürpriz olsun. Danışmanımız nörolog Prof. Dr. Zülküf Önal ile çalıştık. Bütün sahneleri, karakterleri ve karakterlerin durumlarını iç içe geçirdik. Hastalık oluştuğunda sadece kişinin kendisini değil, çevresini de etkiliyor. Hastanın ailesini etkiliyor, ailesinin bakış açısını değiştiriyor ve bunların da aşamaları var. Dramatik olarak gösterdiğimiz her şeyi sahneye taşırken, melodram üretmemeliyiz. Bilet alarak gelen ve bu hastalığı bilen, çevresinde yakınlarında deneyimleyen veya hiç bilmeyen insanların duygularını, aklını sömüremez tiyatro, sömürmemelidir."

HASTAYA BAKANI HASTALANDIRIYOR

Oyunun başrol oyuncusu İpek Çeken, "Oyunculuktaki 36. yılım. Oynadığım tüm oyunlarda aynı sorumluluk, aynı ciddiyet ve aynı heyecanı taşıyorum. Eşim Zülküf Önal'ın nörolog olması, çevremizde Alzheimer hastası çok insanın bulunması ve annemin de Alzheimer'ın bir çeşidi olan hastalıktan vefat etmesi, beni mesleki anlamda iyi gözlem yapabilen oyunculardan kıldı. Gözlemlediklerimden yola çıkarak, bu hastalıktan mustarip biriyle aynı ortamda yaşamak hasta olanı değil, bakanı hastalandırıyor. Seyircimize bu hastalıkla nasıl başa çıkabileceğine dair bilgi verme açısından, oyunda kızımı, oğlumu ve doktoru oynayan sanatçı arkadaşlarımıza da büyük yük bindi. Umarım başarılı oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

YÜZLEŞMEK ZAMAN ALIYOR

Alzheimer olan hastanın eşini canlandıran Tolga Tecer ise hasta yakınlarının ilk tanı konulduğunda çok sevdikleri kişinin Alzheimer'a yakalanmasını kabul edemediklerini, oyunda da John'un, eşinin hasta olmasını kabullenmediğini dile getirdi. Tecer, John'un, eşini kariyeri yüzünden ihmal eden bir adam olduğunu, buna rağmen eşini çok sevdiğini, fakat Alzheimer ile yüzleşmesinin zaman aldığını aktardı.







