Anadolu Şiir Akşamları başladı

Cihannüma Derneği tarafından Türkiye’nin farklı şehirlerinde düzenlenecek “Anadolu Şiir Akşamları” etkinliğinin ilki Amasya’da gerçekleşti. Program, 2020 yılında vefat eden Amasya’nın sevilen şairlerinden Seyfettin Karahocagil anısına yapıldı. Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz, şiir dinletisinin hazırlanmasında emeği geçenlere, eserleriyle katkı veren şairlere teşekkür ederek, bir sonraki programın Aksaray’da düzenleneceğini belirtti. Etkinliğe, aralarında edebiyat dünyasından Erol Erdoğan, Yavuz Selim Kurt, Süreyya Aydın, Yusuf Şahin, Kamil Çakır, Temel Ata ve Mustafa Avşar’ın bulunduğu 33 şair katıldı.
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