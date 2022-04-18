Analoglar şimdi dijital

Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi’nin video çalışmalarından oluşan “Dijital Analoglar” başlıklı video gösterimi, 22 Nisan’a kadar Akbank Sanat Beyoğlu binasında sanatseverlerle buluşuyor. Kamhi’nin “Split” başlıklı video serisinin gösterileceği “Dijital Analoglar”ın küratörlüğünü Zeynep Arınç üstleniyor. Akbank Sanat’ta devam eden “Dijital Sanatta Şimdi: Alternatif Gerçeklikler +NFT” sergisine paralel olarak düzenlenen bu dijital analoglar, Kamhi’nin dokunsal olanla dokunulamayanın, figürle soyutlamanın, analogla dijitalin birlikteliğini simgeliyor.
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