Ankara FF afişi tanıtıldı

Festival, Cannes, Tribeca, Saraybosna, San Sebastian başta olmak üzere sinemaseverlerin heyecanla takip ettiği festivallerde prömiyerini yapmış, ödüllerle dönmüş yapımlar izleyiciyle buluşturacak. 3 Kasım’da Onur Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı açılış töreni ile başlayacak olan festival, 11 Kasım akşamı düzenlenecek kapanış töreni ile sona erecek.
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