Hayat Ankara FF afişi tanıtıldı
SİNEMA

Ankara FF afişi tanıtıldı

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 33. Ankara Film Festivali için geri sayım başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara FF afişi tanıtıldı
Ankara Film Festivali.

Festival, Cannes, Tribeca, Saraybosna, San Sebastian başta olmak üzere sinemaseverlerin heyecanla takip ettiği festivallerde prömiyerini yapmış, ödüllerle dönmüş yapımlar izleyiciyle buluşturacak. 3 Kasım’da Onur Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı açılış töreni ile başlayacak olan festival, 11 Kasım akşamı düzenlenecek kapanış töreni ile sona erecek.

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