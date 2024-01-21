Çankırı'da 'ponzi' yöntemini kullanarak 8 kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandıran 5 kişi, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şahısların, bu illegal faaliyetleri sürdürerek toplamda yaklaşık 100 milyon TL'lik vurgun yaptığı değerlendiriliyor. Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.