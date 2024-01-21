|
Hayat

Komşu iki aile arasında çıkan 'gürültü' kavgası kanlı bitti: Dört kişi yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir kişi, 4 komşusunu bıçakla yaraladı. Dört kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, aileler arasındaki tartışmanın ilk olmadığı öğrenildi.

09:35 - 21/01/2024 Pazar
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Başkentte komşu iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Keçiören ilçesi Erdoğan Sokak'taki bir apartmanda gürültü yapıldığı iddiasıyla komşu iki aile arasında tartışma çıktı.


Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.


Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.


Soruşturma başlatıldı

Dört kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İlk kavgaları değilmiş

Komşu aileler arasında zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.



#Ankara
#kavga
#emniyet
16 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
BYD Tesla'ya rakip olacak akıllı otomobil özellikleri geliştirmek için 14 milyar dolar harcayacak