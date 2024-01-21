Başkentte komşu iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Keçiören ilçesi Erdoğan Sokak'taki bir apartmanda gürültü yapıldığı iddiasıyla komşu iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı.
Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Dört kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlk kavgaları değilmiş
Komşu aileler arasında zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.