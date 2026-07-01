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Anne sevgisi kurabiyelere yansıdı: Koruyucu Aile Günü'nde anlamlı etkinlik

Anne sevgisi kurabiyelere yansıdı: Koruyucu Aile Günü'nde anlamlı etkinlik

17:251/07/2026, Çarşamba
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Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği, 30 Haziran’ı kurabiye atölyesi ile kutladı
Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği, 30 Haziran’ı kurabiye atölyesi ile kutladı

Sevgiyle kurulan aile bağları, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nde Fatih’te düzenlenen kurabiye atölyesinde bir kez daha anlam kazandı. Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği’nin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte koruyucu aileler ve çocukları bir araya geldi. Çocuklar kendi elleriyle hazırladıkları kurabiyeleri annelerine ikram ederken, program renkli ve duygusal anlara sahne oldu.

30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nde Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği Fatih Belediyesi ev sahipliğinde Silivrikapı Karınca Eğitim Birimi'nde kurabiye atölyesi düzenledi.

Koruyucu aileler ve çocukları 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nü Fatih Belediyesi’nce Silivrikapı Karınca Eğitim Biriminde düzenlenen kurabiye atölyesinde kutladı. Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği’nin organize ettiği etkinlikte aileler eğlenceli anlar yaşadı.

Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği Başkanı Demet Tezcan’ın da katıldığı atölyede çocuklar mutfak becerilerini geliştirirken elleriyle yaptıkları kurabiyeleri annelerine ikram etti.

Programda çocuklara yuva olan ailelere teşekkür eden Demet Tezcan koruyucu ailelerin toplumun üzerindeki bir sorumluluğu üstlendiklerini hatırlatarak, devletin koruması altındaki çocukların tüm topluma emanet olduğunu ve koruyucu ailelik sistemi ile bu sorumluluğun daha elle tutulur biçimde hayata geçirilebildiğini anlattı.

Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği’nin çalışmalarından da söz eden Tezcan, katılımcılara teşekkür ederek katılım belgelerini takdim etti.


#Koruyucu Aile Günü
#Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği
#Fatih Belediyesi
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