Antarktika’nın başı istilacılarla dertte: Gemilere yapışan yengeç ve midyeler tehlike arz ediyor

British Antarctic Survey ve Cambridge Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma Güney’in bakir tabiatının insan kaynaklı nedenler yüzünden bozulma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu açığa çıkardı.

Araştırmacılar, midye, yengeç ve sülükayaklıların turizm, araşıtma ve balıkçılık amacıyla seyahat eden gemilere tutunup bölge ekosisteminde bozulmaya yol açtığını tespit etti. Dünya çapında yaklaşık bin 500 limanın Antarktika’ya bağlı olduğunu belirten uzmanlar, gemi gövdelerine yapışarak kıtaya ulaşan bu canlıların yanı sıra, onları takip eden istilacı türlerin Antarktika ekosistemini bozulmaya sürükleyeceği uyarısında bulundu.

FOTOĞRAF 15 Antarktika'daki Thwaites buzulunun erimesinin hızlandığı açıklandı. 2000 yılından bu yana 1 trilyon tondan fazla buz kaybına uğradığı belirtilen buzulun, birçok büyük şehri sular altında bırakacağı belirtiliyor.<br><br> Ntv'de yer alan habere göre, küresel ısınmanın ortalama sıcaklıkları artırmasıyla birlikte Antarktika'daki buzulların erime hızının her geçen gün arttığı açıklandı.<br><br> İklim krizinin etkileri nedeniyle özellikle Batı Antarktika'da bulunan dev Thwaites Buzulu'nun erimesinin hızlandığı ve son 30 yılda iki kat daha hızlı erimeye başladığı belirtildi.<br><br> 2000 yılından bu yana 1 trilyon tondan fazla buz kaybına uğradığı aktarılan 'Kıyamet Buzulu'nun tamamen erimesinin ise küresel deniz seviyesini 65 santimetre yükselteceği aktarıldı.<br><br> NEW YORK, ŞANGAY VE TOKYO GİBİ ŞEHİRLER SULAR ALTINDA KALABİLİR<br><br>Bilim insanları tarafından yapılan son araştırmalar, buzulun giderek daha fazla erimesi nedeniyle uzun vadeli istikrarının şüpheli olduğunu gösterirken, buzulun erimesinin Şanghay, New York, Miami, Tokyo ve Mumbai dahil olmak üzere dünyanın birçok büyük şehrini sular altında bırakacağının altı çizildi. Şehirleri sular altında bırakması öngörülen buzul erimesinin deniz seviyesinden yüksekliği az olan Kiribati, Tuvalu ve Maldivler gibi alçak ada ülkelerini büyük ölçüde yutacağı bildirildi.<br><br> BRİTANYA ADASI KADAR BÜYÜK<br><br>Thwaites Buzulu, yaklaşık olarak Büyük Britanya büyüklüğünde donmuş bir buz nehri ve halihazırda küresel deniz seviyesindeki artışın yaklaşık yüzde 4'üne katkıda bulunuyor. 2000 yılından bu yana, buzul net 1 trilyon tondan fazla buz kaybına uğrarken, erime hızı son otuz yılda istikrarlı bir şekilde artarak ikiye katlandı.<br><br> 130 KİLOMETRE GENİŞLİĞİNDEKİ BUZUL PLATFORM TARAFINDAN TUTULUYOR<br><br>Bu durum da buzulun okyanuslara 1990'lara kıyasla iki kat daha fazla su bıraktığı anlamına geliyor.<br><br>130 kilometre genişliğiyle dünyanın en geniş buzulu olan Thwaites Buzulu, buz rafı adı verilen ve buzulu tutan ve daha az hızlı akmasını sağlayan yüzen bir buz platformu tarafından tutuluyor. 'ON YIL İÇERİSİNDE ÇÖKEBİLİR'<br><br>Oregon Eyalet Üniversitesi'nden bir buzul bilimci olan Erin Pettit, doğudaki buz sahanlığının yüzeyini çaprazlayan çatlakların olduğunu ve bunun on yıl içinde çökebileceğini söyledi.<br><br>Thwaites'in buz sahanlığının çökmesinin buzul için sonun başlangıcı olacağını söyleyen bilim insanları, buz rafının yok olmasının on yılın ardından bütün buzunu okyanuslara boşaltacağını belirtti. Oregon Eyalet Üniversitesi buz bilimcisi Erin Pettit, Thwaites'in üç şekilde eridiğini belirtirken, \"Buzul, okyanus suyuyla aşağıdan eriyor. Buzulun kara kısmı, deniz tabanına bağlandığı yerdeki tutuşunu kaybediyor bu nedenle büyük bir yığın okyanusa çıkıp daha sonra eriyebilir. Son olarak da Thwaites'in buz sahanlığı, hasarlı bir araba ön camı gibi yüzlerce çatlak oluşturacak şekilde kırılıyor. Bu sadece bir yıl içinde oluşacak 10 kilometre uzunluğundaki çatlaklar sebebiyle en tehlikelisi\" diye konuştu.<br><br> ABD VE İNGİLTERE İNCELEME İÇİN 50 MİLYON DOLAR AYIRDI<br><br>Otuz iki bilim insanı ise bugün, eriyen devasa Thwaites Buzulu'nun Amundsen Denizi'ne bakan kritik alanını araştırmak için bir Amerikan araştırma gemisinde iki aydan uzun sürecek bir göreve başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, dünyanın en geniş buzulu olan ve hızla eriyen Thwaites'i incelemek için 50 milyon dolarlık ortak bir misyon üstlendi.<br><br>Thwaites'e sahip olduğu buz miktarı ve erirse oluşturacağı potansiyel tehdit nedeniyle \"kıyamet buzulu\" da deniliyor. ​'Kıyamet buzulu' hızla eriyor: Kıtalar su altında kalacak İklim krizinin etkileri nedeniyle Batı Antarktika'da bulunan dev Thwaites buzulunun her geçen gün erimesinin hızlandığı açıklandı. 2000 yılından bu yana 1 trilyon tondan fazla buz kaybına uğrayan ve son 30 yılda iki kat daha hızlı eriyen buzulun tamamen erimesi durumunda küresel deniz seviyesini 65 santimetre yükselteceği belirtildi. Oregon Eyalet Üniversitesi'nde buzul bilimci olan Erin Pettit, dev buzulun doğudaki buz sahanlığının yüzeyinde çatlaklar tespit edildiğini ve on yıl içinde çökebileceğini söylerken bilim insanları bunun 'sonun başlangıcı' olduğunun altını çizdi.



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EKOSİSTEM DEĞİŞEBİLİR

Cambridge Üniversitesi’nden baş araştırmacı Arlie McCarthy, “Bu gemiler dünyayı dolaşıyor. Gemileri takip ederek gelen istilacı türler, milyonlarca yıl izole kalmış kırılgan ekosistemi tamamıyla değiştirebilir” diyerek tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.

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Profesör David Aldridge ise bölgenin 15 ila 30 milyon yıldır korunduğunu ve deniz istilalarından sakınılması gerektiğini belirtti. Çalışmaya göre Antarktika’ya yapılan ziyaretlerin yüzde 67’si turizm, yüzde 21’i araştırma ve yüzde 7’si balıkçılık amacıyla gerçekleştirilirken, 2009 ve 2020 yılları arasında bölgeyi 70 binden fazla turist ziyaret etti.