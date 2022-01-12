Antarktika’nın başı istilacılarla dertte: Gemilere yapışan yengeç ve midyeler tehlike arz ediyor
Güney Kutbu’nun el değmemiş vahşi tabiatı ve kırılgan ekosistemi insan faaliyetleri yüzünden tehlike altında. Yapılan bir araştırma, Antarktika sularında seyahat eden gemilerin gövdesine tutunarak yolculuk yapan midye ve yengeç gibi türlerin yanı sıra bu canlıları takip eden işgalci deniz canlılarının, kıta ekosistemi için büyük bir tehlike oluşturduğunu gözler önüne serdi.
British Antarctic Survey ve Cambridge Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma Güney’in bakir tabiatının insan kaynaklı nedenler yüzünden bozulma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu açığa çıkardı.
Araştırmacılar, midye, yengeç ve sülükayaklıların turizm, araşıtma ve balıkçılık amacıyla seyahat eden gemilere tutunup bölge ekosisteminde bozulmaya yol açtığını tespit etti. Dünya çapında yaklaşık bin 500 limanın Antarktika’ya bağlı olduğunu belirten uzmanlar, gemi gövdelerine yapışarak kıtaya ulaşan bu canlıların yanı sıra, onları takip eden istilacı türlerin Antarktika ekosistemini bozulmaya sürükleyeceği uyarısında bulundu.
Cambridge Üniversitesi’nden baş araştırmacı Arlie McCarthy, “Bu gemiler dünyayı dolaşıyor. Gemileri takip ederek gelen istilacı türler, milyonlarca yıl izole kalmış kırılgan ekosistemi tamamıyla değiştirebilir” diyerek tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.
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Profesör David Aldridge ise bölgenin 15 ila 30 milyon yıldır korunduğunu ve deniz istilalarından sakınılması gerektiğini belirtti. Çalışmaya göre Antarktika’ya yapılan ziyaretlerin yüzde 67’si turizm, yüzde 21’i araştırma ve yüzde 7’si balıkçılık amacıyla gerçekleştirilirken, 2009 ve 2020 yılları arasında bölgeyi 70 binden fazla turist ziyaret etti.