Antarktika’nın başı istilacılarla dertte: Gemilere yapışan yengeç ve midyeler tehlike arz ediyor

'ON YIL İÇERİSİNDE ÇÖKEBİLİR'<br><br>Oregon Eyalet Üniversitesi'nden bir buzul bilimci olan Erin Pettit, doğudaki buz sahanlığının yüzeyini çaprazlayan çatlakların olduğunu ve bunun on yıl içinde çökebileceğini söyledi.<br><br>Thwaites'in buz sahanlığının çökmesinin buzul için sonun başlangıcı olacağını söyleyen bilim insanları, buz rafının yok olmasının on yılın ardından bütün buzunu okyanuslara boşaltacağını belirtti.