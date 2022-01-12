Hayat Antarktikanın başı istilacılarla dertte Gemilere yapışan yengeç ve midyeler tehlike arz ediyor
AKTÜEL

Antarktika’nın başı istilacılarla dertte: Gemilere yapışan yengeç ve midyeler tehlike arz ediyor

Güney Kutbu’nun el değmemiş vahşi tabiatı ve kırılgan ekosistemi insan faaliyetleri yüzünden tehlike altında. Yapılan bir araştırma, Antarktika sularında seyahat eden gemilerin gövdesine tutunarak yolculuk yapan midye ve yengeç gibi türlerin yanı sıra bu canlıları takip eden işgalci deniz canlılarının, kıta ekosistemi için büyük bir tehlike oluşturduğunu gözler önüne serdi.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
Antarktika’nın başı istilacılarla dertte: Gemilere yapışan yengeç ve midyeler tehlike arz ediyor
Gemilere yapışan yengeç ve midyeler tehlike arz ediyor.

British Antarctic Survey ve Cambridge Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma Güney’in bakir tabiatının insan kaynaklı nedenler yüzünden bozulma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu açığa çıkardı.

Araştırmacılar, midye, yengeç ve sülükayaklıların turizm, araşıtma ve balıkçılık amacıyla seyahat eden gemilere tutunup bölge ekosisteminde bozulmaya yol açtığını tespit etti. Dünya çapında yaklaşık bin 500 limanın Antarktika’ya bağlı olduğunu belirten uzmanlar, gemi gövdelerine yapışarak kıtaya ulaşan bu canlıların yanı sıra, onları takip eden istilacı türlerin Antarktika ekosistemini bozulmaya sürükleyeceği uyarısında bulundu.

​'Kıyamet buzulu' hızla eriyor: Kıtalar su altında kalacak
FOTOĞRAF 15
Title
Antarktika'daki Thwaites buzulunun erimesinin hızlandığı açıklandı. 2000 yılından bu yana 1 trilyon tondan fazla buz kaybına uğradığı belirtilen buzulun, birçok büyük şehri sular altında bırakacağı belirtiliyor.<br><br>
Title
Ntv'de yer alan habere göre, küresel ısınmanın ortalama sıcaklıkları artırmasıyla birlikte Antarktika'daki buzulların erime hızının her geçen gün arttığı açıklandı.<br><br>
Title
İklim krizinin etkileri nedeniyle özellikle Batı Antarktika'da bulunan dev Thwaites Buzulu'nun erimesinin hızlandığı ve son 30 yılda iki kat daha hızlı erimeye başladığı belirtildi.<br><br>
Title
2000 yılından bu yana 1 trilyon tondan fazla buz kaybına uğradığı aktarılan 'Kıyamet Buzulu'nun tamamen erimesinin ise küresel deniz seviyesini 65 santimetre yükselteceği aktarıldı.<br><br>
Title
NEW YORK, ŞANGAY VE TOKYO GİBİ ŞEHİRLER SULAR ALTINDA KALABİLİR<br><br>Bilim insanları tarafından yapılan son araştırmalar, buzulun giderek daha fazla erimesi nedeniyle uzun vadeli istikrarının şüpheli olduğunu gösterirken, buzulun erimesinin Şanghay, New York, Miami, Tokyo ve Mumbai dahil olmak üzere dünyanın birçok büyük şehrini sular altında bırakacağının altı çizildi.
Title
Şehirleri sular altında bırakması öngörülen buzul erimesinin deniz seviyesinden yüksekliği az olan Kiribati, Tuvalu ve Maldivler gibi alçak ada ülkelerini büyük ölçüde yutacağı bildirildi.<br><br>
Title
BRİTANYA ADASI KADAR BÜYÜK<br><br>Thwaites Buzulu, yaklaşık olarak Büyük Britanya büyüklüğünde donmuş bir buz nehri ve halihazırda küresel deniz seviyesindeki artışın yaklaşık yüzde 4'üne katkıda bulunuyor.
Title
2000 yılından bu yana, buzul net 1 trilyon tondan fazla buz kaybına uğrarken, erime hızı son otuz yılda istikrarlı bir şekilde artarak ikiye katlandı.<br><br>
Title
130 KİLOMETRE GENİŞLİĞİNDEKİ BUZUL PLATFORM TARAFINDAN TUTULUYOR<br><br>Bu durum da buzulun okyanuslara 1990'lara kıyasla iki kat daha fazla su bıraktığı anlamına geliyor.<br><br>130 kilometre genişliğiyle dünyanın en geniş buzulu olan Thwaites Buzulu, buz rafı adı verilen ve buzulu tutan ve daha az hızlı akmasını sağlayan yüzen bir buz platformu tarafından tutuluyor.
Title
'ON YIL İÇERİSİNDE ÇÖKEBİLİR'<br><br>Oregon Eyalet Üniversitesi'nden bir buzul bilimci olan Erin Pettit, doğudaki buz sahanlığının yüzeyini çaprazlayan çatlakların olduğunu ve bunun on yıl içinde çökebileceğini söyledi.<br><br>Thwaites'in buz sahanlığının çökmesinin buzul için sonun başlangıcı olacağını söyleyen bilim insanları, buz rafının yok olmasının on yılın ardından bütün buzunu okyanuslara boşaltacağını belirtti.
Title
Oregon Eyalet Üniversitesi buz bilimcisi Erin Pettit, Thwaites'in üç şekilde eridiğini belirtirken, \"Buzul, okyanus suyuyla aşağıdan eriyor. Buzulun kara kısmı, deniz tabanına bağlandığı yerdeki tutuşunu kaybediyor bu nedenle büyük bir yığın okyanusa çıkıp daha sonra eriyebilir. Son olarak da Thwaites'in buz sahanlığı, hasarlı bir araba ön camı gibi yüzlerce çatlak oluşturacak şekilde kırılıyor. Bu sadece bir yıl içinde oluşacak 10 kilometre uzunluğundaki çatlaklar sebebiyle en tehlikelisi\" diye konuştu.<br><br>
Title
ABD VE İNGİLTERE İNCELEME İÇİN 50 MİLYON DOLAR AYIRDI<br><br>Otuz iki bilim insanı ise bugün, eriyen devasa Thwaites Buzulu'nun Amundsen Denizi'ne bakan kritik alanını araştırmak için bir Amerikan araştırma gemisinde iki aydan uzun sürecek bir göreve başlayacak.
Title
Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, dünyanın en geniş buzulu olan ve hızla eriyen Thwaites'i incelemek için 50 milyon dolarlık ortak bir misyon üstlendi.<br><br>Thwaites'e sahip olduğu buz miktarı ve erirse oluşturacağı potansiyel tehdit nedeniyle \"kıyamet buzulu\" da deniliyor.
Title
Title
​'Kıyamet buzulu' hızla eriyor: Kıtalar su altında kalacak
İklim krizinin etkileri nedeniyle Batı Antarktika'da bulunan dev Thwaites buzulunun her geçen gün erimesinin hızlandığı açıklandı. 2000 yılından bu yana 1 trilyon tondan fazla buz kaybına uğrayan ve son 30 yılda iki kat daha hızlı eriyen buzulun tamamen erimesi durumunda küresel deniz seviyesini 65 santimetre yükselteceği belirtildi. Oregon Eyalet Üniversitesi'nde buzul bilimci olan Erin Pettit, dev buzulun doğudaki buz sahanlığının yüzeyinde çatlaklar tespit edildiğini ve on yıl içinde çökebileceğini söylerken bilim insanları bunun 'sonun başlangıcı' olduğunun altını çizdi.

EKOSİSTEM DEĞİŞEBİLİR

Cambridge Üniversitesi’nden baş araştırmacı Arlie McCarthy, “Bu gemiler dünyayı dolaşıyor. Gemileri takip ederek gelen istilacı türler, milyonlarca yıl izole kalmış kırılgan ekosistemi tamamıyla değiştirebilir” diyerek tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.

Profesör David Aldridge ise bölgenin 15 ila 30 milyon yıldır korunduğunu ve deniz istilalarından sakınılması gerektiğini belirtti. Çalışmaya göre Antarktika’ya yapılan ziyaretlerin yüzde 67’si turizm, yüzde 21’i araştırma ve yüzde 7’si balıkçılık amacıyla gerçekleştirilirken, 2009 ve 2020 yılları arasında bölgeyi 70 binden fazla turist ziyaret etti.

Dünya bir yıldır koronavirüsle mücadele ederken Antarktika'da ilk kez vaka görüldü
KORONAVİRÜS
Dünya bir yıldır koronavirüsle mücadele ederken Antarktika'da ilk kez vaka görüldü
Bir garip hırsızlık hikayesi

Bir garip hırsızlık hikayesi

​Çaldı; düşürdü, bozuldu, tutuklandı.
Bakanlık yeni adımı açıkladı

Bakanlık yeni adımı açıkladı

​Dolar/TL ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istinası.
Ekşi Sözlük İBB iflas ediyor yorumunu halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla kaldırdı

​Türkiye'nin 11 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri sahiplerini buldu.

'​Biz hocamızın gözüyüz o da bizim neşemiz.'

Yeni hocayı açıkladı

Yeni hocayı açıkladı

Fatih Terim'den sonra gelecek ismi duyurdu.

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazası kamerada.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.