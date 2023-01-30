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Antep’in hamam kültürü görücüye çıktı

Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü, valilik ve büyükşehir belediyesiyle yaptığı işbirliğiyle “Gaziantep Hamam Kültürü” isimli bir sergi açtı. Hamam Müzesi’nde açılan sergide, hamamın duvar motiflerinden yola çıkarak hazırlanan ürünler yer alıyor.

04:00 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gaziantep halk yaşamında büyük bir yeri olan hamam kültürü sergiyle taçlandı.

Gaziantep halk yaşamında büyük bir yeri olan hamam kültürü sergiyle taçlandı.

Gaziantep halk yaşamında büyük bir yeri olan hamam kültürü sergiyle taçlandı. Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü, valilik ve büyükşehir belediyesiyle yaptığı işbirliğiyle “Gaziantep Hamam Kültürü” isimli bir sergi açtı. Hamam Müzesi’nde açılan sergide, hamamın duvar motiflerinden yola çıkarak hazırlanan ürünler yer alıyor. Açılışta konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başkan vekili Erdem Güzelbey, “Geçmişe göre hamamlar güncelliğini kaybetmekte ama bizler hamam kültürünü yaşatmak için gençlerimize tarihsel olarak bu geleneksel yapıları anlatmak için bir müze ile kültürümüze ışık tutmaktayız” dedi. Sergi 26 Şubat’a kadar ziyaretçilere açık olacak.


#Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü
#Gaziantep
#Hamam
#Erdem Güzelbey
2 saat önce
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Antep’in hamam kültürü görücüye çıktı
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