Antep’in hamam kültürü görücüye çıktı

Gaziantep halk yaşamında büyük bir yeri olan hamam kültürü sergiyle taçlandı. Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü, valilik ve büyükşehir belediyesiyle yaptığı işbirliğiyle “Gaziantep Hamam Kültürü” isimli bir sergi açtı. Hamam Müzesi’nde açılan sergide, hamamın duvar motiflerinden yola çıkarak hazırlanan ürünler yer alıyor. Açılışta konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başkan vekili Erdem Güzelbey, “Geçmişe göre hamamlar güncelliğini kaybetmekte ama bizler hamam kültürünü yaşatmak için gençlerimize tarihsel olarak bu geleneksel yapıları anlatmak için bir müze ile kültürümüze ışık tutmaktayız” dedi. Sergi 26 Şubat’a kadar ziyaretçilere açık olacak.