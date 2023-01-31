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Hayat

Antik su kanalı ziyarete hazırlanıyor

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde Roma döneminden kalan yaklaşık 2400 yıllık antik su kanalının turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldı. Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca 2006 yılında tescil edilen antik su sistemi, kanal, kemer ve dinlendirme havuzlarından oluşuyor.

04:20 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde Roma döneminden kalan yaklaşık 2400 yıllık antik su kanalının turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldı.

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde Roma döneminden kalan yaklaşık 2400 yıllık antik su kanalının turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldı.

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde Roma döneminden kalan yaklaşık 2400 yıllık antik su kanalının turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldı. Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca 2006 yılında tescil edilen antik su sistemi, kanal, kemer ve dinlendirme havuzlarından oluşuyor. Bu yıl içerisinde temizlik çalışmalarının tamamlanmasıyla koruma bölge kuruluna rölöve projeleri iletilerek antik su kanalının bir bölümü eski ihtişamlı günlerine kavuşturulacak. 13 kilometrelik kanalın ilk etapta yapılacak 550 metrelik kısmının tamamlanmasının ardından ziyaretçilere açılması planlanırken, çevresine kurulacak tesislerden de faydalanması sağlanacak.


#Yalova
#Roma
#Antik
1 saat önce
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Antik su kanalı ziyarete hazırlanıyor
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