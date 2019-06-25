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Arkeolojik kazıda testi kebap izleri

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan Pteria Antik Kenti olarak da bilinen Kerkenes’te kazı çalışmalarını sürdüren Arkeolog Doç. Dr. Scott Brating, M.Ö. 600 yıllarında halk tarafından yiyecekleri pişirmekte kullanılan çanak ve çömlek bulguları üzerinden Yozgat’ın yöresel lezzetlerinden olan ‘testi kebabı’na dikkat çekti.

Haber Merkezi IHA
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan Pteria Antik Kenti olarak da bilinen kerkeneste kazı sonucu çıkan çanak parçaları inceleniyor.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan Pteria Antik Kenti olarak da bilinen kerkeneste kazı sonucu çıkan çanak parçaları inceleniyor.

Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarında Kerkenes Harabeleri olarak da bilinen ‘Pteria Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başladı. M.Ö. 600 yıllarında demir çağında medeniyetlerin yaşadığı tahmin edilen Kerknes antik kentinde yaklaşık 27 yıldır kazı çalışmaları yürütülüyor. 7 kilometre sur duvarları bulunan ve 2,5 kilometrekarelik bir yerleşim alanına sahip antik kent, kazıldıkça tarih fışkırıyor.

Kazı çalışmalarını yürüten ABD’li Arkeolog ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Scott Brating, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Brating, bu süre içerisinde önemli bulgular elde ettiklerini belirterek Frigce yazıtlar, kurt ve köpek betimli kemik üzerine yapılmış plaka, bir mobilyaya ait fildişi süsleme parçası, öğütme taşları, yanmış tohum ve mutfakta kullandıkları çanak ve çömlek parçaları gibi birçok tarihi eseri çıkardıklarını söyledi.

Kernekes Harabeleri olarak bilinen Pteria Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı.

Kazıda testi kebabına rastlandı

Yozgat’ın yöresel lezzeti Testi kebabına dikkat çekti ABD’li Arkeolog ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Scott Brating, kazı çalışmalarında mutfak bölümünde çanak ve çömlek içerisinde et ve hayvan kemiklerinin bulunduğunu söyleyerek Yozgat’ın yöresel lezzetlerinden olan testi kebabına da dikkat çekti. Brating açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

  • “Biz bayramdan sonra geldik. Kerkenez kazı bir hafta önce başladık bir ay daha devam edeceğiz. Kerkenes demir çağının en büyük kenti. Burada Frigler yaşamış, Frig kralı var. Projeye 1993 yılında başladık ve 27 yıldır kazı yapıyoruz. Bu yıl şehrin bloklarını açıyoruz. Burada fildişi plakaları var. Bunlar Ankara’da müzede sergileniyor. Şimdi daha küçük plaklar çıkartıyoruz. Bu yerleşim yerinde mutfakta bölümleri bulundu. Topraktan çanak parçaları var, demir kaplar var. Yanmış tohumlar var. Çanaklarda yemek bulguları gördük. Şimdiki testi kebap gibi. Çanak mutfaklarda çok fazla var, çanakta et var, hayvan kemikleri var. Muhtemelen kebap gibi, testi kebabı gibi diyebiliriz.”

Turist potansiyelinin birkaç sene içerisinde artması amaçlandı

Ayrıca Bakanlığın bu yılki çalışma programında kuzey yapı adası dışında kale diye bilinen kentin en yüksek noktasında jeofizik çalışmaları da yapılacak.

Jeofizik çalışmalar sonucunda yeraltındaki yapılaşmalar görüntülenecek ve bu yapılaşma görüntülendikten sonra oradaki yaklaşık 2 metre yüksekliğinde harçla örülmüş ve günümüze kadar sağlam kalmış sur duvarlarının ortaya çıkarılması için 2020 yılı itibariyle bir çalışma başlatılacak. Böylece Kerkenes’in görselliği ve turist potansiyelinin birkaç sene içerisinde artması amaçlanacak.

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