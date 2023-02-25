Arslantepe Höyüğü az hasarlı

Malatya’da bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Arslantepe Höyüğü, depremlerden kısmen etkilendi.
Malatya’da bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Arslantepe Höyüğü, depremlerden kısmen etkilendi. Malatya Müzesi Müdürü Samet Erol, Arslantepe Höyüğü’ndeki hasarın boyutunun büyük olmadığını söyledi. Özellikle kalıcı çatıda herhangi bir hasar olmadığını belirten Erol, geçici çatıda kısmen çökme olduğunu ancak bunun arkeolojik dokuya herhangi bir zarar vermediğini açıkladı. Erol, depremin özellikle kerpiç yapıya kısmen zarar verdiğini ifade ederek, “Fresklerde deprem dolayısıyla herhangi bir zarar olmadı, sadece küçük çaplı kerpiç duvarlarda kaymalar var. Bu kaymalar geçici çatıya kısmen zarar verdi. Bu ölçüde de Genel Müdürlüğümüz bilim kurulu oluşturdu. Erzurum ile Elazığ Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünü buraya gönderdi, raporlar tutuldu” dedi.
ESERLER KORUMA ALTINDA
Depremde Beşkonaklar Etnografya Müzesi binasının da kısmen zarar gördüğünü belirten Erol, oluşabilecek sonraki depremlerde hasar görmesini göz önünde bulundurarak tedbiren eserleri taşıdıklarını bildirdi. Erol, Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi’nde de aynı durumun söz konusu olduğunu dile getirerek, “Buradaki eserlerimizi uygun şartlarda paketleyerek tamamını Arkeoloji Müzemizde koruma altına aldık. Sadece bina anlamında restorasyon gereken yerler var. Burada eserlerimizin tamamen güvenlikli bir ortamda olduğunu söyleyebilirim. 2 bin civarında eserimizi iki gün içerisinde paketleyerek uygun şartlarda taşıdık” şeklinde konuştu.