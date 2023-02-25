Arslantepe Höyüğü az hasarlı

Malatya’da bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Arslantepe Höyüğü, depremlerden kısmen etkilendi. Malatya Müzesi Müdürü Samet Erol, Arslantepe Höyüğü’ndeki hasarın boyutunun büyük olmadığını söyledi. Özellikle kalıcı çatıda herhangi bir hasar olmadığını belirten Erol, geçici çatıda kısmen çökme olduğunu ancak bunun arkeolojik dokuya herhangi bir zarar vermediğini açıkladı. Erol, depremin özellikle kerpiç yapıya kısmen zarar verdiğini ifade ederek, “Fresklerde deprem dolayısıyla herhangi bir zarar olmadı, sadece küçük çaplı kerpiç duvarlarda kaymalar var. Bu kaymalar geçici çatıya kısmen zarar verdi. Bu ölçüde de Genel Müdürlüğümüz bilim kurulu oluşturdu. Erzurum ile Elazığ Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünü buraya gönderdi, raporlar tutuldu” dedi.