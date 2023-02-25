|
Reklam
Reklam
Hayat

Arslantepe Höyüğü az hasarlı

Malatya’da bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Arslantepe Höyüğü, depremlerden kısmen etkilendi. Malatya Müzesi Müdürü Samet Erol, Arslantepe Höyüğü’ndeki hasarın boyutunun büyük olmadığını söyledi. Özellikle kalıcı çatıda herhangi bir hasar olmadığını belirten Erol, geçici çatıda kısmen çökme olduğunu ancak bunun arkeolojik dokuya herhangi bir zarar vermediğini açıkladı.

04:00 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Malatya’da bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Arslantepe Höyüğü, depremlerden kısmen etkilendi.

Malatya’da bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Arslantepe Höyüğü, depremlerden kısmen etkilendi.

Malatya’da bulunan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Arslantepe Höyüğü, depremlerden kısmen etkilendi. Malatya Müzesi Müdürü Samet Erol, Arslantepe Höyüğü’ndeki hasarın boyutunun büyük olmadığını söyledi. Özellikle kalıcı çatıda herhangi bir hasar olmadığını belirten Erol, geçici çatıda kısmen çökme olduğunu ancak bunun arkeolojik dokuya herhangi bir zarar vermediğini açıkladı. Erol, depremin özellikle kerpiç yapıya kısmen zarar verdiğini ifade ederek, “Fresklerde deprem dolayısıyla herhangi bir zarar olmadı, sadece küçük çaplı kerpiç duvarlarda kaymalar var. Bu kaymalar geçici çatıya kısmen zarar verdi. Bu ölçüde de Genel Müdürlüğümüz bilim kurulu oluşturdu. Erzurum ile Elazığ Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünü buraya gönderdi, raporlar tutuldu” dedi.

ESERLER KORUMA ALTINDA

Depremde Beşkonaklar Etnografya Müzesi binasının da kısmen zarar gördüğünü belirten Erol, oluşabilecek sonraki depremlerde hasar görmesini göz önünde bulundurarak tedbiren eserleri taşıdıklarını bildirdi. Erol, Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi’nde de aynı durumun söz konusu olduğunu dile getirerek, “Buradaki eserlerimizi uygun şartlarda paketleyerek tamamını Arkeoloji Müzemizde koruma altına aldık. Sadece bina anlamında restorasyon gereken yerler var. Burada eserlerimizin tamamen güvenlikli bir ortamda olduğunu söyleyebilirim. 2 bin civarında eserimizi iki gün içerisinde paketleyerek uygun şartlarda taşıdık” şeklinde konuştu.

Samet Erol

#Deprem
#UNESCO
#Malatya
#Arslantepe Höyüğü
1 saat önce
default-profile-img
Arslantepe Höyüğü az hasarlı
‘Dünya Trajedi Haritası’ ve sinema: Festivaller depremi görmedi
Özel okullara ‘kayıt’ tepkisi: Depremzedelerin sorunlarını görmezden geldiler
Ateşkes için elimizden geleni yaparız: Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın birinci yılında iki liderle görüştü
Akşener'den CHP kurmaylarına sert tepki: Ahmaklık, geri zekalılık
Depremzede seçmen için iki formül
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.