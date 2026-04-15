Asr-ı Saadet iklimi günümüze taşınıyor: Siyer Diorama Müzesi kapılarını açtı

Günümüzde bilgiye ulaşmak her zamankinden çok daha kolay. Tek bir tuşla binlerce sayfalık tarihî veriye saniyeler içinde erişilebiliyor. Ancak bu hız ve kolaylık beraberinde ciddi bir sorunu da getiriyor: Edinilen bilginin zihinlerde ve gönüllerde kalıcı olması, özümsenmesi ve hayata dokunan bir süreçte işlenmesi giderek zorlaşıyor. Bilgi birikiyor fakat hissiyata ve yaşantıya dönüşemiyor.





Özellikle İslâm tarihinin kalbi sayılan Mekke, Medine, Tâif, Hayber ve Tebük gibi mekânların zaman içinde aslî dokusunu büyük ölçüde kaybetmesi, Asr-ı Saâdet dönemindeki hadiselerin günümüz insanı tarafından o günkü gerçekliğiyle hayal edilmesini engelliyor. İzlerin silindiği günümüzde, bu manevî yolculuk çoğu zaman zihinlerde eksik kalıyor.

Hz. Peygamber'in (sas) ayak izlerini takip etmeyi ve O’nu (sas) hakkıyla tanımayı gaye edinen Siyer Vakfı, tam da bu derin sosyolojik ve manevî ihtiyaca binaen "Siyer Eğitim Merkezi Diorama Müzesi"ni hayata geçirdi. Vakfın İstanbul'da merkezinde hayata geçirdiği bu önemli adımla temel amacı; bilgi yığınları arasında bağlamından kopan günümüz insanına, dönemin şartlarını ve coğrafyasını görsel bir bütünlük içinde sunarak kalıcı, sarsılmaz bir bilinç inşa etmek.

Asırlar öncesinden yankılanan bir hasret diniyor

Müzeyi gezerken, mekânların kaybolmasından duyulan o derin hüznün aslında çok eskilere dayandığına şahitlik ediyorsunuz. Nitekim hicretin 91. yılında, Emevî Halifesi Velîd b. Abdülmelik dönemin-de Mescid-i Nebevî genişletilirken Efendimiz'in (sas) hanımlarına ait hücrelerin mescide dâhil edilmesi, tâbiîn büyük âlimlerinden Saîd b. Müseyyeb'i (ö. 94/713) derinden üzmüş ve tarihe geçen şu sözleri söylemesine neden olmuştu:

"Vallâhi, Resûlullah'ın (sas) Hücre-i Saâdeti'nin aslî hâliyle kalmasını ne kadar isterdim! İsterdim ki Medineliler ve dışarıdan gelenler, Allah Resûlü'nün (sas) ve annelerimizin nasıl odalarda yaşadıklarını görsünler de zühd adına bundan ibret alsınlar." [İbn Sa’d, Tabakât, 1/430].

İşte Diorama Müzesi, asırlar öncesinden yankılanan bu hasreti gidermek üzere tasarlanmış. Çağımızın sunduğu görsel imkânları en verimli şekilde kullanan merkez, sahâbenin kendi hayatlarına taşıdığı o kutlu mirası günümüz nesillerine aktarabilmek için sağlam bir köprü vazifesi görüyor.

7'den 70'e herkes için manevî bir buluşma noktası

Ziyaretçiler müzeye adım attıkları andan itibaren; dar sokaklarıyla Mekke'den Medine'nin huzurlu iklimine, Mirâc'ın kalbi Mescid-i Aksâ'dan Bedir, Uhud ve Hendek gazvelerinin çetin meydanlarına kadar birçok kesite şahitlik ediyor. Özellikle Hücre-i Saâdet'in sadeliğini yansıtan temsili model, görenlerde derin bir manevî etki bırakıyor. Müze, 7'den 70'e herkes için Asr-ı Saâdet ile günümüz arasındaki sınırların ortadan kalktığı eşsiz bir buluşma noktası olarak ziyaretçilerini bekliyor.

Siyer Diorama Müzesin'de ziyaretçileri neler bekliyor?

Kutlu Bir Zaman Yolculuğu: Eserler ve Dioramalar

Siyer Eğitim Merkezi’nde ziyaretçiler; Mekke sokaklarından Medine'nin huzurlu iklimine, Mirâc'ın kalbi Mescid-i Aksâ'dan Efendimiz'in (sas) gazvelerine kadar o kutlu hayatın birçok kesitine şahitlik edecek.

Hücre-i Saâdet: Tevazu ve sadeliğin zirvesi

Peygamber Efendimiz'in (sas) bereketli ömrünün son yıllarını geçirdiği ve Rabb'ine (cc) kavuştuğu, Hz. Âişe (r.anhâ) validemizin odasının özgün yapısına sadık kalınarak hazırlanmış temsili modelidir. Bir barınaktan çok daha fazlasını ifade eden bu mekân, Allah Resûlü'nün (sas) dünyaya bakış açısını somut bir hâliyle gözler önüne sermektedir.

Şehirlerin anası Mekke ve nurlu şehir Medine

• Mekke-i Mükerreme: Kâbe'nin etrafında kümelenmiş evleri ve dar sokaklarıyla, İslâm'ın ilk tebliğ adımlarının atıldığı, eşsiz bir sabrın ve destansı bir mücadelenin yankılandığı şehir.

• Hicret Yolculuğu: Zulümden kaçış değil; inançla, umutla atılan yepyeni bir başlangıç. Sevr Mağarası'ndan uzanan bu çetin yolculuk, tarihin seyrini değiştiren bir inanç yürüyüşüdür.

• Medine: Özgürlüğün ve eşsiz kardeşliğin şehri. Kur'ân âyetlerinin bizzat hayata taşındığı, merhametin ve adâletin yeryüzüne yayıldığı nurlu şehir.

Kutsal Mâbetler: Mescid-i Aksâ ve Kâbe

• Mescid-i Aksâ: İslâm'ın ilk kıblesi, peygamberlerin secdegâhı. İsrâ ve Mirâc mucizesinde Efendimiz'in (sas) gece yolculuğunun şerefli durağı ve asırlardır onurlu bir direnişin sembolü.

• Kâbe'nin Tarihî Süreci: Hz. Âdem'den (as) Hz. İbrâhim'e (as) ve İslâm'ın nuruyla aslına rücu edişine kadar yeryüzünde Allah'a ibadet maksadıyla inşa edilen ilk evin şerefli tarihî yolculuğu.

Hak, sadakat ve strateji meydanları: Gazveler

• Bedir Gazvesi (Yevmü'l-Furkân): Dalâlet ve hidâyetin en keskin çizgilerle ayrıldığı, 313 inanmış yüreğin sarsılmaz imanla yazdığı eşsiz destan.

• Uhud Gazvesi: Sadece bir mağlubiyet olmanın ötesinde, itaate, sabra ve sadakate dair ümmete kıyamete kadar unutulmayacak dersler veren bir ilâhî imtihan meydanı.

• Hendek Gazvesi: Strateji, akıl ve imanla şekillenen eşsiz bir savunmanın sembolü. İmkânsızlıklara değil, yalnızca Allah'a dayanıp sabretmenin tavizsiz teslimiyet çizgisi.

Kutlu yolculuğa davet

“Siyer Eğitim Merkezi” ziyaretçilere açık olduğunu duyurdu. Yapılan bilgilendirmede, merkezin aileler, arkadaş grupları ve öğrenciler tarafından ziyaret edilebileceği, ziyaretçilerin Asr-ı Saâdet dönemine ilişkin içeriklerle buluşabileceği ifade edildi.