Hayat At dünya atı sen ahiret yolcususun
KÜLTÜR SANAT

At dünya atı sen ahiret yolcususun

Ayşegül Genç, daha önce yayınladığı Dünya Atı isimli öyküsünü, kitaplaştırdı. Muhit Kitap’tan çıkan eseriyle yazar, ikinci öykü kitabına imza atmış oldu. Genç “At dünya atıdır ama sen ahiret yolcususun” ifadeleriyle anlatıyor kitabını.

Abone Ol Google News
Halime Kirazlı Yeni Şafak
At dünya atı sen ahiret yolcususun
Ayşegül Genç

- Dünya Atı bir öykü kitabı ama romanlarınızın okuyucu nezdinde ayrı bir yeri var, buna katılıyor musunuz?

Genelde yazarlar öyküyle başlar ve romanla devam ettirirler serüvenlerini. Ben deneme ve anlatıyla başladım yazmaya. Sonra “nasıl”ın peşine düştüm. Anlatmak istediğim acıları ve güzellikleri, sanatla aktarmanın peşine düşünce farklı türlerin farklı sirayet alanları olduğunu gördüm. Bu yüzden tek bir türde çabalamak yerine yazar vicdanı dediğimiz o his neyi istiyorsa ona yöneldim.

- Diğer öyküler neden Dünya Atı başlığında birleşti?

Bu öyküde mülk edinme ve miras payıyla ilgili göndermeler vardı. Kitabın genelinde de sahip olma, sahip olunanı reddetme gibi mevzulara yer verildiği için bu isim altında toplamaya karar verdim. Kitabın genelinde “At dünya atıdır ama sen ahiret yolcususun” demek istedim.

- Dünya Atı’nda sanki farklı bir anlatım var, sözcükler sanki daha derin bir anlama bürünmüş…

Geleneksel metinlerde anlatıcı nasihat ettikten sonra bunu bir hikâyeyle pekiştirir. Bazen metnin sonunda bazen ortasında “bu, budur” diyebilir. Ben hem modern hikâyeye hem geleneksel olana yaklaşmak istedim. Ortaya farklı bir anlatım çıktı. Sözün bittiği yer aynı zamanda “yeni” bir sözün başlaması gereken yerdir de. Buradan yola çıkıyorum her zaman. Biçimde farklı özde aynı metinler ortaya çıkıyor böylece.

- Okur ne bulacak kitapta?

Kurguladığımız her öyküyle hayatın içinde başka bir hayat oluşturmaktır amacımız. Başlangıçlar ve bitişler sunarız. İnsanın kendisiyle karşılaşıp kendisiyle yürüdüğü anlarda öykü kurgu olmaktan çıkar. İnsanın kendisiyle karşılaşması demek aslında insanın kendi saf haliyle karşılaşması demektir. Bu saf karşılaşmaları yakalamaya çalıştım Dünya Atı’ndaki öykülerde.

Yazdıklarına tutunmak
HAYAT
Yazdıklarına tutunmak
Suzuki S-Cross Türkiyede

Suzuki S-Cross Türkiye'de

​Fiyat listesi açıklandı: Özellikleri göz doldurdu.
Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Yargıtay'dan haftalık izinle ilgili emsal karar.
Polise yumruk atmıştı! DBPli Salihe Aydeniz için hazırlanan fezleke Ankaraya gönderildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e şart koştu.

Konyaspor ile Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oldu.

​İkinci el otomobil alacaklar dikkat.

​Türkiye ve Ukrayna savunma bakanlığından bir personel görev yapacak

Halk arasında 'Ölüm Yolu' olarak biliniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.