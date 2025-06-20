Ayasofya yolculuğuna sessiz tanık

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının ardından, fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın çektiği fotoğraflardan oluşan ve önsözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yazdığı "Ayasofya Fotoğrafları" kitap oldu. Rami Kütüphanesi’nde yapılan tanıtım programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “1500 yıldır ayakta duran Ayasofya’yı, mozaiklerinden İslami sanat unsurlarına, mimari bütünlüğünden manevi atmosferine kadar tüm görkemiyle sanatçı gözünden kayıt altına aldık” dedi. Serginin ve kitabın oluşum sürecine değinen Ersoy, şunları söyledi: “Değerli fotoğraf sanatçılarımız Sayın İzzet Keribar ve Sayın Mehmed Özçay’ın, zarif ve estetik bakış açılarıyla Ayasofya’yı nakşettikleri yaklaşık 200 fotoğraf karesi ile prestij bir eser meydana getirdik ve bu eseri halkımızla buluşturuyoruz. Sergimiz de kendisiyle aynı adı taşıyan “Ayasofya Fotoğrafları” adlı eserimizin içeriğinden teşekkül etmiştir ki ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi bünyesinde düzenlenmiş ve başkentte sanatseverlerle buluşmuştur. Projemiz işte bu süreli sanat etkinliğini, kalıcı ve saygın bir esere dönüştürmüştür.”

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar da uzun yıllardır İstanbul’un güzelliklerini, ruhunu ve dönüşümünü fotoğraf karelerine yansıttığını belirterek, şöyle konuştu: “Paylaşacağımız bu özel kitap sadece bir fotoğraf albümü değil, zaman içinde saklı kalan ruhani bir yolculuğun, sessizliğin ve estetiğin bir belgesidir.” Dört yıl boyunca büyük bir sabır, sevgi ve sorumluluk duygusuyla çalıştıklarını ifade eden Keribar, ışık, gölge, doku ve talihle baş başa kaldıkları bu süreçte ortaya çıkan eserin, Ayasofya’ya dair uzun bir yolculuğun sessiz tanığı olduğunu vurguladı. Fotoğraf sanatçısı Mehmet Özçay ise kitabın yoğun ve heyecanlı bir çalışmanın ürünü olduğunu, daha önce hiç çekilmemiş açılardan, farklı mevsim ve zamanlarda yüzlerce kare yakaladıklarını ifade etti. Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri Dr. Ekrem Keskin ise yaptığı konuşmada, Erdoğan’ın önsözüyle daha da kıymet kazanan eserin, Ayasofya’yı sanatın, estetiğin ve tarihin gözünden yeniden anlamaya imkan tanıdığını söyledi.