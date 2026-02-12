Yeni Şafak
Ayasofya’dan Pantheon’a mimari süreklilik

Ayasofya Camii.

Mimar ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ’un 50 yıllık sanat birikimini yansıtan “Beyond the Vanishing Point” sergisi, 21 Şubat’ta Venedik’te sanatseverlerle buluşuyor. Trendyol Sanat’ın desteğiyle düzenlenen ve küratörlüğünü Denis Curti’nin üstlendiği sergi, Le Stnaze della Fotografi’da açılacak. Ayasofya’dan Roma’daki Pantheon’a uzanan 29 büyük boyutlu fotoğrafla coğrafyalar arasında bağ kuran sanatçı, İstanbul ve Venedik arasındaki mimari sürekliliği konu ediniyor. Sergi, 6 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.



