Aydın’da 49 şahıs tutuklandı

17:2725/11/2025, Salı
IHA
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, 17-23 Kasım 2025 tarihleri arasında yürüttüğü çalışmalarla suçlulara geçit vermezken, birçok suçu da aydınlattı. Çalışmalar kapsamında aranması olan 119 şahıs yakalandı, 49 şahıs da tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, faili meçhul 25 hırsızlık olayı çözüldü. Toplam bin 36 gram uyuşturucu madde ve 152 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 6 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 50 fişek bulundu. Siber suçlarla mücadele kapsamında 48 kişiye adli işlem uygulanırken, yasa dışı içerik barındıran 83 internet sitesine erişim engellendi. 43 bin 999 kişi sorgulandı, aranan 119 kişi yakalanarak 49’u tutuklandı. Trafik denetimlerinde ise 21 bin 4 araç ve motosiklet kontrol edildi. 166 araç trafikten men edilirken, 5 bin 930 sürücüye ceza uygulandı.

#Aydın
#Şüpheli
#Uyuşturucu
