Aynı aileden 3 kişiyi öldüren Emrah Serbes ailenin tek kalan oğluna icra davası açtı

Emrah Serbes, 3 yıl önce alkollü bir halde çarptığı Özçelik ailesinden anne, baba ve kızlarının ölümüne sebep oldu.

İzmir'de 2 Eylül 2017'de aracıyla önündeki otomobile çarparak Özçelik ailesinden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'in aileden geriye kalan Ahmet Mert Özçelik'e 95 bin TL'lik icra takibi başlattı.İcra emrini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşan Gazeteci Nedim Şener, "İnanılmaz ama gerçek. Emrah Serbes, 3 kişiyi öldürdüğü aileden geriye tek kalan Ahmet Mert Özçelik'e 95 bin TL'lik icra davası başlattı. Dikkat sonunda 't' yok, para var" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Nedim Şener'in ilgili tweeti:

İnanılmaz ama gerçek!!

Emrah serbes, 3 kişiyi öldürdüğü aileden geriye tek kalan Ahmet Mert Özçelik’e 95 bin TL’lik icra davası başlattı.



Dikkat sonunda ‘t’ yok, para var pic.twitter.com/MUj9x3xPSF REKLAM November 12, 2020

13 yıl ceza almıştı

22 Eylül 2017'de İzmir'de aracıyla önündeki otomobile çarparak Özçelik ailesinden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





GÜNDEM Emrah Serbes’e 13 yıl 4 ay

HAYAT Emrah Serbes'in cezası onandı

OYNAT 00:52 Emrah Serbes cezaevine böyle götürüldü Behzat Ç. kitaplarının yazarı, senarist Emrah Serbes, 2 Eylül'de gerçekleşen bir baba ve kızının hayatını kaybettiği trafik kazayı kendisinin yaptığını açıkladı, savcılığa teslim oldu. Serbes, Torbalı Adliyesi'nde sevk edildiği mahkemece tutuklandı. BiP'te paylaş

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