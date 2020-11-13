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Hayat Aynı aileden 3 kişiyi öldüren Emrah Serbes ailenin tek kalan oğluna icra davası açtı
AKTÜEL

Aynı aileden 3 kişiyi öldüren Emrah Serbes ailenin tek kalan oğluna icra davası açtı

Aynı aileden 3 kişiyi öldüren Emrah Serbes ailenin tek kalan oğluna icra davası açtı

İzmir'de 3 yıl önce alkollü araç kullandığı için trafik kazası yapan ve aynı aileden 3 kişinin ölümüne sebep olan senarist Emrah Serbes, ailenin geriye kalan tek ferdi Ahmet Mert Özçelik'e 95 bin TL'lik icra takibi başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emrah Serbes, 3 yıl önce alkollü bir halde çarptığı Özçelik ailesinden anne, baba ve kızlarının ölümüne sebep oldu.
Emrah Serbes, 3 yıl önce alkollü bir halde çarptığı Özçelik ailesinden anne, baba ve kızlarının ölümüne sebep oldu.

İzmir'de 2 Eylül 2017'de aracıyla önündeki otomobile çarparak Özçelik ailesinden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'in aileden geriye kalan Ahmet Mert Özçelik'e 95 bin TL'lik icra takibi başlattı.İcra emrini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşan Gazeteci Nedim Şener, "İnanılmaz ama gerçek. Emrah Serbes, 3 kişiyi öldürdüğü aileden geriye tek kalan Ahmet Mert Özçelik'e 95 bin TL'lik icra davası başlattı. Dikkat sonunda 't' yok, para var" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Nedim Şener'in ilgili tweeti:

13 yıl ceza almıştı

22 Eylül 2017'de İzmir'de aracıyla önündeki otomobile çarparak Özçelik ailesinden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.


Emrah Serbes’e 13 yıl 4 ay
GÜNDEM
Emrah Serbes’e 13 yıl 4 ay

Emrah Serbes'in cezası onandı
HAYAT
Emrah Serbes'in cezası onandı

Emrah Serbes cezaevine böyle götürüldü
OYNAT 00:52
Emrah Serbes cezaevine böyle götürüldü
Behzat Ç. kitaplarının yazarı, senarist Emrah Serbes, 2 Eylül'de gerçekleşen bir baba ve kızının hayatını kaybettiği trafik kazayı kendisinin yaptığını açıkladı, savcılığa teslim oldu. Serbes, Torbalı Adliyesi'nde sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


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