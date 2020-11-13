Aynı aileden 3 kişiyi öldüren Emrah Serbes ailenin tek kalan oğluna icra davası açtı

İzmir'de 2 Eylül 2017'de aracıyla önündeki otomobile çarparak Özçelik ailesinden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'in aileden geriye kalan Ahmet Mert Özçelik'e 95 bin TL'lik icra takibi başlattı.İcra emrini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşan Gazeteci Nedim Şener, "İnanılmaz ama gerçek. Emrah Serbes, 3 kişiyi öldürdüğü aileden geriye tek kalan Ahmet Mert Özçelik'e 95 bin TL'lik icra davası başlattı. Dikkat sonunda 't' yok, para var" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Nedim Şener'in ilgili tweeti:
İnanılmaz ama gerçek!!
Emrah serbes, 3 kişiyi öldürdüğü aileden geriye tek kalan Ahmet Mert Özçelik’e 95 bin TL’lik icra davası başlattı.
Dikkat sonunda ‘t’ yok, para var pic.twitter.com/MUj9x3xPSF
İnanılmaz ama gerçek!!
13 yıl ceza almıştı
22 Eylül 2017'de İzmir'de aracıyla önündeki otomobile çarparak Özçelik ailesinden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.