AFAD son dakika olarak duyurdu: Ege Denizi’nde şiddetli deprem

00:2618/11/2025, Salı
DHA
Ege Denizi’nde 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Ege Denizi’nde 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Ege Denizi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.04'te, merkez üssü Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntıda ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


