BAFTA’nın en iyisi Power of Dog

Oscar’ın habercisi olan BAFTA bu sene 75. kez sahiplerini buldu. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törende Oscar’ın güçlü adayı Power of Dog, en iyi film ve yönetmen dalında ödül aldı. Gecenin en ödüllü filmi Dune oldu.

Film en iyi sinematografi, prodüksiyon tasarımı, görsel efekt, ses ve orijinal müzik alanında başarılı bulundu. En iyi erkek oyuncu King Richard’dan Will Smith olurken, en iyi kadın oyuncu ise After Love’dan Joanna Scanlan oldu. En iyi orijinal senaryo ödülüne Licorice Pizza, en iyi belgesel ödülüne Summer Of Soul ve en iyi İngiliz filmi ödülü Belfast’a layık görüldü.

REKLAM

HAYAT BAFTA Ödülleri'nde en iyi film La La Land