Bakan Ersoy 'müjdeli bir haberimiz daha var' diye duyurdu: Smyrna Antik Kenti kökenli mermer heykel başı ABD'den Türkiye'ye iade edildi

Halil Akkoç
10:46 15/04/2026, Çarşamba
Bakan Ersoy, Smyrna Antik Kenti kökenli mermer heykel başı ABD'den Türkiye'ye iade edildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Smyrna Antik Kenti kökenli mermer heykel başının ABD'den Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Ersoy, milattan sonra 5. yüzyıla tarihlenen eserlerin İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilendiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

  • "Müjdeli bir haberimiz daha var!
  • ABD’nin Denver kentindeki Denver Art Museum koleksiyonunda bulunan ve Smyrna Antik Kenti kökenli olduğu bilimsel verilerle teyit edilen mermer heykel başının iadesini sağladık.
  • 1934 tarihli raporlar ve uzman incelemeleriyle Smyrna Agora kazılarından geldiği ve Theodosius Dönemi’ne ait olduğu belirlenen eser, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmıştı.
  • Denver Sanat Müzesiyle kurulan iş birliği ve yapıcı diyalog sayesinde eserimizi evine kavuşturduk. M.S. 5. yüzyıla tarihlenen eser bugün İzmir Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.
  • Bu süreçte emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültürel mirasımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz."
