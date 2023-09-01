Bakan Koca'dan ishal ve kusma vakalarındaki artışlarla ilgili rahatlatan açıklama: Salgın durumu söz konusu değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde ishal, ateş ve kusma vakalarındaki artışın salgınla alakalı olmadığını vurgulayan Bakan Koca, "Hastaneye yatanları sayısında da azalma söz konusu. Yer yer bölgesel şebekeden kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Ekiplerimiz sahada yaygın şekilde taramalar yapıyor. Salgından söz etmek mümkün değil" dedi.
Salgın alarmı
Kuduz aşı açısından hiçbir sorunumuz yok.
5 dilde e-reçete
TC vatandaşı olan kimseye Türkçe dışında reçete yazımı söz konusu değildir. Türkiye sağlık turizmi üssü olmaya doğru ilerliyor. Reçetenin anlaşılır olması için yapılan bir düzenlemedir. Yabancı olan hastanın kendi ülkesinde reçete anlaşılır olmasının sağlanması için yapılan bir durumdur. Hizmetimizi geniş tutmak açısından önem birileri bir yerlere çekmek istiyor. İstedikleri kadar çeksinler hakikat bunda öte değildir. Yapılacak en ufak bir yanlış ve hizmetin ortaya çıkması durumunda affetmeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz. Her an birçok kuruluşa baskın yapabiliriz, bunu asla affetmeyeceğiz.