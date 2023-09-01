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Hayat

Bakan Koca'dan ishal ve kusma vakalarındaki artışlarla ilgili rahatlatan açıklama: Salgın durumu söz konusu değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kuduz aşısı açısından bir sorun olmadığına dikkat çeken Bakan koca, son dönemlerde artan ishal, ateş ve kusma vakalarıyla ilgili, "Hastaneye yatanları sayısında azalma söz konusu. Yer yer bölgesel şebekeden kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Ekiplerimiz sahada yaygın şekilde taramalar yapıyor. Salgından söz etmek mümkün değil" dedi.

12:26 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde ishal, ateş ve kusma vakalarındaki artışın salgınla alakalı olmadığını vurgulayan Bakan Koca, "Hastaneye yatanları sayısında da azalma söz konusu. Yer yer bölgesel şebekeden kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Ekiplerimiz sahada yaygın şekilde taramalar yapıyor. Salgından söz etmek mümkün değil" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başlıkları:

Salgın alarmı

Kuduz aşı açısından hiçbir sorunumuz yok.

(İshal ve kusma vakaları)
Hastaneye yatanları sayısında da azalma söz konusu. Yer yer bölgesel şebekeden kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Ekiplerimiz sahada yaygın şekilde taramalar yapılıyor. Gerektiğinde kaynağına inip ortadan aldırma konusunda çaba harcıyoruz. Bir salgından söz etmek mümkün değil. Online muayene ve reçete ile hastaların gelmesini minimuma indirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kronik hastalar için oldukça önemli bir durum. Bunun yönetmeliği yayımlandı, önümüzdeki süreçte nerede nasıl başlayacağımızın duyurusunu yapacağız.

5 dilde e-reçete

TC vatandaşı olan kimseye Türkçe dışında reçete yazımı söz konusu değildir. Türkiye sağlık turizmi üssü olmaya doğru ilerliyor. Reçetenin anlaşılır olması için yapılan bir düzenlemedir. Yabancı olan hastanın kendi ülkesinde reçete anlaşılır olmasının sağlanması için yapılan bir durumdur. Hizmetimizi geniş tutmak açısından önem birileri bir yerlere çekmek istiyor. İstedikleri kadar çeksinler hakikat bunda öte değildir. Yapılacak en ufak bir yanlış ve hizmetin ortaya çıkması durumunda affetmeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz. Her an birçok kuruluşa baskın yapabiliriz, bunu asla affetmeyeceğiz.

#Fahrettin Koca
#Mardin
#Sağlık Bakanlığı
#Salgın
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