Bakan Koca'dan ishal ve kusma vakalarındaki artışlarla ilgili rahatlatan açıklama: Salgın durumu söz konusu değil

Hastaneye yatanları sayısında da azalma söz konusu. Yer yer bölgesel şebekeden kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Ekiplerimiz sahada yaygın şekilde taramalar yapılıyor. Gerektiğinde kaynağına inip ortadan aldırma konusunda çaba harcıyoruz. Bir salgından söz etmek mümkün değil. Online muayene ve reçete ile hastaların gelmesini minimuma indirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kronik hastalar için oldukça önemli bir durum. Bunun yönetmeliği yayımlandı, önümüzdeki süreçte nerede nasıl başlayacağımızın duyurusunu yapacağız.

Hastaneye yatanları sayısında da azalma söz konusu. Yer yer bölgesel şebekeden kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Ekiplerimiz sahada yaygın şekilde taramalar yapılıyor. Gerektiğinde kaynağına inip ortadan aldırma konusunda çaba harcıyoruz. Bir salgından söz etmek mümkün değil. Online muayene ve reçete ile hastaların gelmesini minimuma indirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kronik hastalar için oldukça önemli bir durum. Bunun yönetmeliği yayımlandı, önümüzdeki süreçte nerede nasıl başlayacağımızın duyurusunu yapacağız.

TC vatandaşı olan kimseye Türkçe dışında reçete yazımı söz konusu değildir. Türkiye sağlık turizmi üssü olmaya doğru ilerliyor. Reçetenin anlaşılır olması için yapılan bir düzenlemedir. Yabancı olan hastanın kendi ülkesinde reçete anlaşılır olmasının sağlanması için yapılan bir durumdur. Hizmetimizi geniş tutmak açısından önem birileri bir yerlere çekmek istiyor. İstedikleri kadar çeksinler hakikat bunda öte değildir. Yapılacak en ufak bir yanlış ve hizmetin ortaya çıkması durumunda affetmeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz. Her an birçok kuruluşa baskın yapabiliriz, bunu asla affetmeyeceğiz.