Hayat Bakan Pakdemirli Her kitap yeni bir ufuk bambaşka bir dünya
AKTÜEL

Bakan Pakdemirli: Her kitap yeni bir ufuk bambaşka bir dünya

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ailesiyle birlikte Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Pakdemirli, "Bu tür fuarlar kitap okuma bilincini artırırken, özellikle de çocuklarımıza kitap sevgisini kazandırmak için oldukça önemli" yorumunu yaptı.

Haber Merkezi AA
Bakan Pakdemirli ve oğlu Burak fuardaki kitapları inceledi.
Bakan Pakdemirli ve oğlu Burak fuardaki kitapları inceledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ziyaret ettiği Ankara Kitap Fuarı'nı ilişkin, "Bu tür fuarlar kitap okuma bilincini artırırken, özellikle de çocuklarımıza kitap sevgisini kazandırmak için oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Ailesiyle kitap fuarını gezdi

Bakan Pakdemirli (Sağda)

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO Congresium'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen fuarı gezen Pakdemirli'ye eşi Ahu Pakdemirli ve oğlu Burak da eşlik etti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un yazdığı "Doğada Hayat Var" kitabını inceleyen Bakan Pakdemirli, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Pakdemirli, "Bir Ömür Böyle Geçti" adlı kitabını incelediği eski Sanayi Bakanı Ali Coşkun ile de hem kitaba hem de gündeme ilişkin sohbet etti.

Bakan Pakdemirli aldığı kitabı imzalatıyor.
  • Derin devletin FETÖ ile mücadelesini anlatan bir kitap kaleme alan Aydın Benli de "Unutulanlar Devletin Gayri Resmi Çocukları" isimli kitabını imzalayarak Bekir Pakdemirli'ye hediye etti.

Bunun yanı sıra yazar Nurdan Damla'da Ahu Pakdemirli adına kitaplarını imzalayarak hediye etti.

"Her kitap yeni bir ufuk, bambaşka bir dünya"

Atatürk'ün manevi kızı, Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen ile ilgili "Sabiha Gökçen Atatürk'ü Anlatıyor" kitabını satın alan ve açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli, "Her kitap yeni bir ufuk, bambaşka bir dünya. Bu tür fuarlar kitap okuma bilincini artırırken, özellikle de çocuklarımıza kitap sevgisini kazandırmak için oldukça önemli. Her çocuk bir fidandır. Fidanı su, toprak, güneş beslerken, çocuklarımızı da kitaplar besleyecektir." ifadelerini kullandı.

Hatay Reyhanlı'da Suriyeli yetimlerin zeytin hasat şöleni
GÜNDEM
Hatay Reyhanlı'da Suriyeli yetimlerin zeytin hasat şöleni
Dolmabahçede maç başladı

Dolmabahçe'de maç başladı

​Karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımı için tıklayınız.
Trump: Bağdadi öldürüldü

Trump: Bağdadi öldürüldü

​ABD Başkanı Trump, operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Bombalı araç böyle imha edildi

Bombalı araç
böyle imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı.
Derbide yok

Derbide yok

Beşiktaş karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Operasyon yeri<br>görüntülendi

Operasyon yeri
görüntülendi

DEAŞ elebaşı Bağdadi İdlib'de öldürüldü.
Bağdadi öldürüldü<br>DEAŞ şimdi ne yapacak?

Bağdadi öldürüldü
DEAŞ şimdi ne yapacak?

Operasyonun ABD-DEAŞ-Türkiye etkileri nasıl olacak?
Almanya'da rezalet

Almanya'da rezalet

5 polis, bir Türk'e işkence edip sokağa bıraktı.
Erdoğan<br>Merkel ile görüştü

Erdoğan
Merkel ile görüştü

​Görüşmede Suriye'nin kuzeydoğusu ve ikili ilişkiler ele alındı.
Lanet bir dizi var 'Çukur' diye

Lanet bir dizi var 'Çukur' diye

Soylu'dan Çukur ve Adana Sıfır Bir'e eleştiri: Çocukları zehirliyor
Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

ASELSAN sağlıkta ilke imza attı

ASELSAN sağlıkta ilke imza attı

Manyetik Parçacık Görüntüleme Prototip Sistemi geliştirildi.
ABD ile<br>koordineli yapıldı

ABD ile
koordineli yapıldı

Bağdadi'ye yönelik operasyonla ilgili açıklama.
Bağdadi öldürüldü

Bağdadi öldürüldü

Pentagon, DEAŞ elebaşının İdlib'de öldürüldüğünü doğruladı.
Türkiye için<br>8 kanlı talimat

Türkiye için
8 kanlı talimat

​Terörist Mazlum Kobani kırmızı bültenle aranıyor.
Şubat ataması için çalışmalar sürüyor

Şubat ataması için çalışmalar sürüyor

Bakan Selçuk, TVNET'te açıklamalarda bulundu.
Rasulayn'da<br> saldırı: 1 şehit

Rasulayn'da
saldırı: 1 şehit

Keşif ve gözetleme yapan askerlere, teröristlerce saldırı düzenlendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.