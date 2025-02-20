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Bakanlık listeyi duyurdu: Köftelerinde domuz eti tespit edildi

Bakanlık listeyi duyurdu: Köftelerinde domuz eti tespit edildi

15:4420/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
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Konya'daki bir restoranın köftelerinde domuz eti kullandığı tespit edili
Konya'daki bir restoranın köftelerinde domuz eti kullandığı tespit edili

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlığına karşı mücadelesini sürdürüyor. Yeni yayımlanan listede, halkın sağlığını riske atan firmalar tek tek duyuruldu. Bakanlığın açıkladığı listede, Konya’daki bir restoranın köftesinde domuz eti tespit edildi. İşte Bakanlığın paylaştığı ve gıda güvenliğini ihlal eden o markalar...

Gıda sahtekarları vatandaşın sağlığı ve hayatıyla oynadı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise yaptığı denetimler sonrası taklit-tağşiş yapılan ve insan sağlığını tehdit edecek gıdalar listesini tek tek yayınladı.


"güvenilirgida.tarimorman.gov.tr"
adresinde yayınlanan listede ünlü markaların baharatlarından peynire, baldan köfteye kadar pek çok ürün yer aldı.

Buna göre bakanlık tarafından yapılan denetimlerde peynir, bal ve köfte hatta çay gibi pek çok markada tağşiş yapan markalar açıklandı. Yayınlanan son listede Köfteci Yusuf skandalına benzer bir gelişme daha yaşandı.


Köftede domuz eti çıktı


Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı listede Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz etine rastlanmıştı. Bakanlığın açıkladığı son listede Konya'da faaliyet gösteren Muhtar Hanımın Yeri adlı restoranda satılan köftelerde domuz etine rastlandı.


Bağdat baharatları da listede


Öte yandan bilinen baharat markası Bağdat Baharatları da bakanlığın listesinde yer aldı.


Poşet çayda gıda boyası tespit edildi


Bağdat'ın kekiklerinde yabancı madde tespit edilirken, çay Süzerim Çay Time markasına ait poşet çaylarda da gıda boyası çıktı.




#Tarım ve Orman Bakanlığı
#köfte
#Domuz

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