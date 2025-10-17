Bakanlıktan 65 ilde 4 bin 555 hamileye ağız ve diş sağlığı eğitimi

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, hamilelikte ağız ve diş sağlığını ihmal etmenin; erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek ve gebelikte yüksek tansiyon gibi riskleri 2 ila 7 kat artırdığı gerekçesi ile yurt genelinde anne ve yenidoğan sağlığını desteklemeye yönelik yeni uygulama başlattı. Bu kapsamda, 81 ilde gebe okullarında eğitim vermek üzere diş hekimleri görevlendirildi. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doktor Hakan Usta, yürütülen çalışmalar ve elde edilen verilerine ilişkin Mamak Devlet Hastanesi'nde açıklama yaptı. Programa İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe de katıldı.





'AMACIMIZ DAHA SAĞLIKLI NESİLLER OLUŞTURMAK'

Doktor Hakan Usta, ağız ve diş sağlığı kontrollerini 81 ildeki tüm gebe okullarında gerçekleştireceklerini belirterek, "Yaptığımız bu hamleyle şu ana kadar 4 bin 555 gebemize ulaşmış, ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturmuş, kontrollerini yapmış ve gerekli olan vakalarımızı da klinik takiplere yönlendirmiş durumdayız. Amacımız geleceğimizi teslim edeceğimiz çocuklarımızın sağlığını korumak, daha sağlıklı nesiller oluşturmak. Bu bağlamda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu çalışmayı oldukça da güzel bir şekilde yerine getiren Mamak Hastanemizi özellikle seçtik. Bu hizmeti layıkıyla yerine getirdiler. İnşallah diğer hastanelerimiz, diğer illerimiz de bunu aynı şekilde yaparak bu hizmeti taçlandırmış olacaklar" diye konuştu.





'KASIM AYINDA BİTİRMİŞ OLACAĞIZ'

Gebelik süreçlerini yönetebilmek ve 'Normal Doğum Eylem Planı'na uygun hareket etmek adına, çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Usta, "O mücadele sonunda özellikle sezaryen doğumlarda ülke bazında yaklaşık yüzde 3 oranında bir kazanım elde ettik. Sonraki süreçte özellikle gebelikte yaşadığımız bazı sıkıntıları da giderebilmek için mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bugün konu edeceğimiz sıkıntımız, gebelikteki ağız ve diş sağlığı konusu. Şunu biliyoruz ki bir kısım yayınlarda gebelik süresince ve ağız diş sağlığıyla ilgili sorunlar yaşandığında, bu sorunların yenidoğan bebeğe yansıma olasılığı maalesef ki olabiliyor. Erken doğumlar da olabiliyor, düşükler de olabiliyor. Bunları ortadan kaldırabilmek adına ağustos ayı içerisinde bir talimat oluşturduk. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla birlikte sahaya ilettik. Bu talimatta bir süredir hizmet veren gebe okullarımızda gebelerimize, ağız ve diş sağlığı konularında da hem farkındalık hem de tespit, varsa tedavi sürecini yaşatalım istedik. Bu bağlamda çalışmamız yaklaşık 2 aydır devam ediyor. Bu çalışmayı şu ana kadar 65 ile yayabildik. Diğer illeri de kasım ayı içerisinde bitirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.





'HEM BANA HEM BEBEĞİME FAYDASI OLDU'