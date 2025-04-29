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Bartın'da şiddetli fırtına turistlere zor anlar yaşattı

Bartın'da şiddetli fırtına turistlere zor anlar yaşattı

16:5029/04/2025, Salı
IHA
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İnsanlar yürümekte zorluk çekti.
İnsanlar yürümekte zorluk çekti.

Türkiye'nin en gözde turizm yerlerinden biri olan Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Rüzgar nedeniyle turistler yürümekte, kuşlar ise uçmakta zorluk çekti. Deniz ve limanın birleştiği yerlerde ise ilginç görüntüler ortala çıktı.

Muhteşem doğası, tarihi ve kültürü ile yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Amasra'da 2 gündür şiddetli rüzgar etkili oluyor. Saatte hızı 70 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle, ilçeyi gezen ve sık sık fotoğraf çekilen turistler yürümekte zorlandı.

Dalga boyu 4 metreyi aştı

Denizde ise fırtına nedeniyle dalgalar oluşurken, kayalara çarpan dalgaların boyu 4 metreyi aştı. Fırtınada kuşlar uçmakta bile zorlanırken, denizde avlanan kuşlar da dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Küçük limanda rüzgar nedeniyle ters dalgalar oluşurken, limanın deniz ile birleştiği tarihi Kemere köprüsünün altında ise küçük çaplı girdaplar oluştu. Şiddetli rüzgar, su damlarını da uçurdu. Fırtına nedeniyle balıkçı ve gezinti tekneleri de limana sığındı. Beşik gibi sallanan Büyük limandaki tekneler halatlarla, iskele ve rıhtımlara bağlandı.




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