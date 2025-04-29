Bartın'da şiddetli fırtına turistlere zor anlar yaşattı

Muhteşem doğası, tarihi ve kültürü ile yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Amasra'da 2 gündür şiddetli rüzgar etkili oluyor. Saatte hızı 70 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle, ilçeyi gezen ve sık sık fotoğraf çekilen turistler yürümekte zorlandı.

Denizde ise fırtına nedeniyle dalgalar oluşurken, kayalara çarpan dalgaların boyu 4 metreyi aştı. Fırtınada kuşlar uçmakta bile zorlanırken, denizde avlanan kuşlar da dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı. Küçük limanda rüzgar nedeniyle ters dalgalar oluşurken, limanın deniz ile birleştiği tarihi Kemere köprüsünün altında ise küçük çaplı girdaplar oluştu. Şiddetli rüzgar, su damlarını da uçurdu. Fırtına nedeniyle balıkçı ve gezinti tekneleri de limana sığındı. Beşik gibi sallanan Büyük limandaki tekneler halatlarla, iskele ve rıhtımlara bağlandı.