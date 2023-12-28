“Başka Kayda Rastlanmadı” dijitalde

Tarihçi ve romancı Reşad Ekrem Koçu’nun ömrünün büyük kısmını adadığı “İstanbul Ansiklopedisi”nin yayımlanmamış fakat merak edilen bölümleri geçtiğimiz mayıs ayında Salt Galata’da bir sergide izleyiciyle buluşmuştu. Ekim ayında sona eren “Başka Kayda Rastlanmadı: Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi” sergisinin e-yayını erişime sunuldu. Garanti BBVA tarafından kurulan Salt’ın, Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle 2018’den beri yürüttüğü çalışmalar kapsamında hazırlanan “Başka Kayda Rastlanmadı” e-yayını, arşiv kadar geniş bir derlemeyi içeriyor. Yayın ismini, ansiklopedideki bazı maddelerin sonunda yer alan “Hakkında başka kayda rastlanmadı” ibaresinden alıyor.
ESENKOVA ARŞİVİ DE AÇILDI
Yayında İstanbul Ansiklopedisi çizimleri, gezi notları, ansiklopedinin tamamlanma süreci gibi başlıklarda 24 yazar, Koçu’nun çalışma yöntemlerine, arşivin oluşum sürecine ve içeriğine çok yönlü bir bakış sunuyor. Eserle, kapsamlı arşivin farklı açılardan yorumlanması ve değerlendirmeye açılması amaçlanıyor. 332 sayfalık eseri, Bülent Tanju, Cansu Yapıcı, Ezgi Yurteri, Gülce Özkara ve Masum Yıldız yayına hazırladı. Yayına saltonline.org üzerinden erişilebilecek. E-yayınla birlikte, Koçu’nun arşivinin korunarak günümüze ulaşmasını sağlayan Esenkova ailesinden Emine Gönel’in, Enver Esenkova Arşivi’nin İstanbul Ansiklopedisi’yle ilişkili bölümü de çevrimiçi erişime açıldı. archives.saltresearch.org’dan erişilebilecek belgeler arasında Reşad Ekrem Koçu yazışmalarıyla ansiklopedi yazarlarından Esenkova’nın, Koçu’nun vefatından sonra İstanbul Ansiklopedisi’ni tamamlama çabalarına dair belgeler yer alıyor.