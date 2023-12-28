“Başka Kayda Rastlanmadı” dijitalde

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembol isimlerinden İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yılında Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine birçok önemli isim ve öğrenci katıldı. Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, gençlerin Mehmet Akif'i anlamalarının önemine vurgu yaptı. Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy'un vatanseverliği ve eserleri, Türk milleti için özel bir anlam taşımaya devam ediyor.